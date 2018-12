Stiri pe aceeasi tema

- Galaxy A8s este probabil cel mai asteptat smartphone Samsung din gama mid-range din istoria companiei, acesata fiind modelul care va da tonul unei schimbari de design pentru modelele de top din viitor. Motivul pentru care acest model este atat de important este integrarea unui display Infinity-O, care…

- Criminaliști, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Giurgiu s-au deplasat astazi la Herasti, în județul Giurgiu, unde au deshumat un cadavru, scrie realitateadegiurgiu.net,

- A fost pradata de hoți chiar in incinta Spitalului din Tragu Jiu. O femeie de 51 de ani a sesizat poliția despre faptul ca, in timp ce se afla in vizita la mama sa, care era internata la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, persoane necunoscute i-ar fi sustras geanta in care avea documentele personale,…

- Tribunalul Braila a dispus masura plasarii sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile a barbatului de 50 de ani care a batut sambata doi politisti, acestia ajungand la spital, potrivit informatiilor furnizate luni de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila,…

- Chiar daca cetațenii nord-coreeni sunt unii dintre cei mai saraci de pe Pamant, sunt cateva meserii care sunt considerate banoase in țara condusa de Kim Jong-un. De exemplu, un șofer primește mai mulți bani decat un medic sau profesor. Deși in marile societați, meseria de medic atrage respectul oamenilor,…

- Un caz bizar și macabru s-a petrecut in China, unde o femeie și-a ucis copiii și s-a sinucis, dupa ce soțul ei și-a inscenat moartea, pentru a obține bani de pe urma asigurarii de viața. Acum, barbatul s-a predat poliției.

- Un maturator de strazi din China și-a riscat viața, mergand mai bine de 4 kilometri agațat de capota unei mașini. Motivul este greu de crezut...femeia de la volanul mașinii ar fi dat peste matura lui, din greșeala.

- A fost anunțata telefonic de doi barbați ca soțul ei este grav accidentat și au nevoie de bani pentru operație, dar chiar in acel moment femeia a avut parte de o mare surpriza. Doi barbați s-au dat drept medici și au sunat o femeie careia i-au spus ca au nevoie de 36.000 de euro pentru operația soțului…