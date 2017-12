Stiri pe aceeasi tema

- Soc pe piata televiziunilor autohtone. O mare vedeta de la TVR si-a dat demisia de la televiziunea publica si a decis sa se intoarca la Antena 1. Este vorba despre Mircea Radu care ofera socul finalului de an. A parasit emisiunea “Femei de 10, Barbați de 10”, pe care o prezenta, la TVR 2, alaturi…

- Prezentatorul de televiziune Mircea Radu (49 de ani), care a prezentat timp de trei sezoane emisiunea „Femei de 10, Barbati de 10“ la TVR 2, cu Marina Almasan, se intoarce, dupa opt ani, la postul de televiziune care l-a consacrat, Antena 1.

- Cu cateva zile inaintea Craciunului, perioada in care trebuie sa curga dragoste fața de familie și apropiați, Mihai Margineanu este aratat cu degetul de neamurile sale, care-i critica nepasarea. Intr-o maniera inedita, verisoara solistului, cunoscuta poeta și scriitoare Clara Margineanu i-a dedicat…

- Dupa ce conflictul spontan declanșat la nivelul structurilor județene din țara, acum opt zile, nu a generat nicio reacție in randul autoritaților, angajații Casei Județene de Pensii Salaj au declanșat marți, 19 decembrie, un nou protest spontan, alaturi de angajații Caselor de Pensii din majoritatea…

- Unii oameni nu se întorc niciodata din drum, altii fac trei pasi înapoi daca le-a trecut calea o pisica neagra. Din spuerstitie, ca sa le mearga bine! Afla în ce alte superstitii mai cred românii.

- INCREDIBIL …Saptamana aceasta, desi suntem in post, la spital au ajuns mai multe femei care au consumat bauturi alcoolice in exces, decat barbati. Mai mult, unele dintre femei, bete crita, au incercat sa „braveze” dupa ce s-au certat cu sotii, beti ca si ele, si au luat pastile, incercand sa se sinucida.…

- La data de 7 decembrie a.c., in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel, l-au depistat pe un tanar de 21 de ani, din Ungheni, judetul Mures, in timp ce conducea un autoturism, fara a detine permis de conducere pentru nicio categorie…

- Ovidiu Wlassopol, fostul sot al Liei Olguta Vasilescu, aduce forte proaspete in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, oameni fara experienta in domeniul asigurarilor. Printre noii angajati se regasesc fina lui Victor Ponta, doctor in filosofie la Baia Mare, sotia ministrului Ionut Misa si un…

- Varsta viitoare de pensionare va varia de la 60 de ani in Luxemburg, Slovenia si Turcia la 74 in Danemarca, potrivit ultimelor estimari. Potrivit raportului OECD, cresterea prognozata a varstei de pensionare „va fi insa depasita de progresele preconizate ale longevitatii”.

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- A venit sezonul rece și toata lumea a inceput sa umble pe strada cu geci groase, unele dintre ele avand gluga cu blana. Totuși, te-ai intrebat vreodata care este motivul pentru care hainele de iarna au parți pufoase?

- Trucul urmator poate parea ciudat la prima vedere, insa are o serie de beneficii demonstrate. Ce crezi ca se intampla daca iti speli parul cu apa minerala? Nu ai decat de castigat: daca inlocuiesti apa de la robinet cu apa minerala poti stopa caderea parului, firul de par devine mai puternic si se rupe…

- JustDoi barbati din capitala au fost condamnati pentru violenta in familie. Potrivit procurorilor, in ianuarie 2017, un barbat, in urma unui conflict cu sora sa, a luat-o pe acesta la pumni, cauzandu-i vatamari corporale medii.

- Comisia Europeana a propus luni un plan de actiune pe doi ani vizand reducerea decalajului salarial intre femei si barbati, dupa ce a constatat progrese insuficiente in ultimii cinci ani, potrivit Agerpres.

- Comisia Europeana a propus luni un plan de actiune pe doi ani vizand reducerea decalajului salarial intre femei si barbati, dupa ce a constatat progrese insuficiente in ultimii cinci ani, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Planul include opt recomandari catre statele UE pentru a asigura…

- In perioada 06-08 noiembrie a.c., politistii din Viseu de Sus au desfasurat o actiune in zona „Valea Vaser” pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul circulatiei, depozitarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos. Actiunea s-a soldat cu confiscarea a 24 mc lemn…

- O crima a fost rezolvata dupa mai bine de trei decenii. Cinci barbați au fost arestați, in luna octonbrie, pentru moartea unui barbat de culoare din statul american Georgia. Acum, motivul șocant pentru care aceștia l-au ucis pe Timothy Coggins a ieșit la iveala, noteaza CNN. Timothy Coggins, in varsta…

- Cea mai recenta campanie demarata de Salvati Copiii cu privire la fenomentul de bullying din scolile romanesti, arata ca 25% dintre elevi sunt abuzati fizic si psihic in timpul recreatiilor, fiind inregistrate aproximativ 8.000 de cazuri noi, in primul semestru al anului scolar 2016-2017. In 10 minute,…

- "In 10 minute, un copil poate sa isi piarda increderea in sine si in ceilalti, iar consecintele pe termen lung asupra dezvoltarii emotionale si integrarii sociale sa fie extrem de grave. Sunt cele 10 minute de pauza, in care unul din patru copii din scolile romanesti este victima a bullying-ului,…

- Unul din cinci copii este umilit la școala de catre colegi, iar unul din șase elevi este batut tot de colegi, in mod repetat, in vreme ce trei din zece copii sunt amenințați cu bataia. Violența in școli, fizica sau verbala, capata amploare in Romania. Un studiu național arata ca județele Brașov și Timiș…

- La nivel european, Romania se situeaza pe locul 3 in clasamentul celor 42 de țari in care a fost investigat fenomenul, potrivit unul raport al Organizației Mondialea Sanatații (OMS), cu 17% dintre copiii de 11 ani care au recunoscut ca au agresat alți elevi cel puțin de trei ori in luna anterioara,…

- Imaginile uneori fac cat o mie de cuvinte. Dar si zvonurile cataresc destul de mult in lumea vedetelor din Romania. Cristian Boureanu avea o cariera promitatoare in politica, dar viata lui a luat o turnura neasteptata dupa ce a fost acuzat de ultraj pentru ca a lovit un politist . Boureanu a fost mereu…

- Clienții barului Cobra, din cartierul 9 Mai, din Targu-Jiu, s-au trezit, miercuri, cu mascații in local. Luptatorii din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale il cautau pe Catalin Alexe Muntean, zis Honcila, un barbat de 35 de ani, din Farcașești, recidivist, acuzat de șantaj și amenințare.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, deși în România s-au facut progrese importante în ceea ce privește egalitatea de gen, este nevoie ca ritmul de recuperare a decalajelor sa fie accelerat.

- Pantofii cu toc sunt considerati, astazi, simbol al feminitatii si al seductiei. In trecut insa, tocurile au avut alte conotatii si utilitati. In Egiptul Antic, spre exemplu, pantofii cu toc erau purtati de macelari, pentru a nu se murdari pe picioare cu sangele provenit de la animalele sacrificate.

- Ieri, 26 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis de Judecatoria Nasaud, impotriva unui barbat, de 30 ani, din comuna Prundu Birgaului. Barbatul a fost condamnat la 3 ani si o luna inchisoare pentru savarsirea…

- Pe numele lui Tolea Ciumac a fost deschis un nou dosar penal! Si asta dupa ce, luptatorul de Kempo a transformat o strada din Pitesti intr-un ring de box si a impartit pumni in stanga si-n dreapta, dupa ce a izbucnit un scandal. Victimele sportivului sunt doi barbati, tata si fiu, dar si o femeie, care…

- Varsta de pensionare pentru medicii barbați și femei este in acest moment de 65 de ani. Potrivit unui proiect de lege, acest lucru se va schimba. Medicii barbați și femei vor putea ieși la pensie la 67 de ani, potrivit avocatnet.ro. Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006…

- Pe baza psihologiei culorilor și a unor cercetari realizate de-a lungul anilor, s-a descoperit ca oamenii raspund diferit din punct de vedere emoțional la fiecare culoare. Efectele pe care culorile le au asupra emoțiilor noastre pot fi profunde. De multe ori asociem o anumita culoare cu unele emoții…

- Fenomenul astrologic pe care toata lumea il urmarește in aceasta perioada este Luna Noua in Balanța. Pe data de 19 octombrie la ora 22:12, Luna va traversa zodia Balanța și va veni cu cateva schimbari neașteptate cu care zodiile trebuie sa se confrunte.

- 'O asigurare care este obligatorie trebuie sa fie si necesara. Daca ne referim la asigurarea de locuinte PAD, in continuare este perceputa gresit. Nu cred ca acest grad de incredere in asigurare foarte scazut, dar relativ constant in ultimii ani, nu are niciun fel de legatura cu companiile de asigurare,…

- Gordon Strachan, selectionerul Scotiei, si Mark McGhee, secundul sau, au parasit nationala britanica dupa ce au ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial din Rusia. Scotia a remizat in ultima partida din cadrul grupei F de calificare, pe terenul Sloveniei, scor 2-2 si a incheiat campania preliminara…

- CHIȘINAU, 11 oct — Sputnik. În Republica Moldova, prețurile se schimba mereu, însa de cele mai multe ori aceste schimbari sunt în detrimentul consumatorului. Se scumpește tot, de la pâine pâna la combustibili și servicii, iar o scadere a prețurilor se atesta…

- O doamna de la Agenția Naționala pentru Egalitate de Șanse intre Femei și Barbați m-a sunat sa imi ceara punctul de vedere cu privire la faptul ca in multe opere literare canonice ale literaturii romane aflate in programa școlara exista multe scene de violența fața de femei, violența in familie, discriminari…

- Trei femei din China sunt blocate pe un aeroport din Coreea de Sud, dupa ce au calatorit pentru a face interventii estetice. Motivul este simplu: cele trei arata complet diferit de fotografiile din pasaport, asa ca au fost retinute.

- Patru oameni au murit, iar unul este în stare grava, în urma accidentului rutier petrecut, luni dimineata, la iesirea din localitatea doljeana Radovan. Purtatorul de cuvânt al ISU Dolj, Florin Cocosila, a confirmat corespondentului Mediafax ca patru persoane au murit,…

- La orele 16,40, astazi, pe TVR 2, la emisiunea ”Femei de 10, Barbați de 10”, realizata de Marina Almașan și Mircea Radu, se dezbat teme grave și mai puțin grave de viața, iubire, calitați și defecte umane, impliniri și dezamagiri. Invitații principali, in dialog nepolemic, sunt actrița Manuela Harabor…

- Duelurile au reprezentat o practica des intalnita in istorie, de-a lungul mai multor secole. In trecut, era o imagine comuna ca doi barbati sa-si rezolve disputa in „lupta dreapta”. Totusi, aceste dueluri nu au fost doar intre barbati,...

- Din 2 octombrie, de luni pana joi, gazdele emisiunii „Femei de 10, barbați de 10”, Marina Almasan si Mircea Radu, dau intalnire prietenilor TVR 2 pe un nou tronson orar, de la 16.40 și sunt gata sa „atace” alaturi de invitați, franc și fara ocolișuri, cele mai interesante probleme ale zilei.