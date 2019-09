Motivele pentru care tinerii eșuează la examenul auto Cercetarea facuta de Hippo Leasing relateaza motive clare pentru care, in special, tinerii eșueaza la examenul auto. In topul listei sunt condițiile de siguranța, ceea ce provoaca lipsa de concentrare. In toata țara, pe baza acestui fapt, au fost emise 167.100 de defecțiuni grave sau periculoase. Un alt motiv se refera la comportamentul și problemele care vin din partea intructorilor auto, urmat de atenția distributiva, care este cel de-al treilea motiv al eșecului, cu 139.883 de erori emise. In al treilea rand, intoarcerea la dreapta in intersecții a fost o eroare notata de 77.590… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

