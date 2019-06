Motivele pentru care mor anual 115.000 români. Cauzele ar putea fi evitate Condițiile de viața din Romania duc anual la decesul a mii de oameni. Sistemul medical, degradarea mediului inconjurator, stresul, alimentația sunt cateva dintre cauzele de imbolnavire a populației. Romania pierde anual mii de oameni din motive ce ar putea fi evitate sau prevenite. Sistemul medical este una dintre principialele cauze ce crește rata mortalitații in țara noastra, potrivit Adevarul.ro . Cauzele pentru care romanii mor prematur Numarul de 115.000 de romani, echivalentul unui municipiu, ce ar fi putut fi salvați daca sistemul de sanatate publica ar fi funcționat in condiții optime… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

