Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Constanta a decis marti contopirea celor doua pedepse de cate 5 ani de detentie primite de fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul Centrul Militar Zonal si cel al retrocedarilor ilegale de terenuri, acesta urmand sa execute un total…

- Adunarea Generala a Curtii de Apel Constanta a votat, marti, pentru revocarea lui Marius Cristian Epure din functia de presedinte al instantei, informeaza G4Media.ro. Decizia finala va apartine Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat pentru G4Media.ro surse din magistratura.Potrivit acestora,…

- Judecatorii Curții de Apel din Constanța au decis, marți, in Adunare Generala, revocarea din funcție a președintelui instituției, Marius Cristian Epure. O hotarare finala in acest sens va fi luata de Consiliul Superior al Magistraturii și ar putea fi o premiera in sistemul judiciar, transmite Mediafax.Potrivit…

- Adunarea Generala a Curții de Apel Constanța a votat, marți, pentru revocarea lui Marius Cristian Epure din funcția de președinte al instanței, insa decizia finala va aparține Consiliului Superior al Magistraturii, au declarat pentru G4Media.ro surse din magistratura. Potrivit acestora, Epure și judecatorii…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au respins, ieri, actiunea Ministerului Educatiei Nationale formulata impotriva deciziei Curtii de Apel Constanta, din data de 29 ianuarie 2018, prin intermediul careia Zoia Gabriela Bucovala a fost repusa in functia de inspector scolar…

- Curtea de Apel Constanța a decis cu majoritate de voturi sa-și suspende activitatea timp de 30 de minute, in intervalul 12:00-12:30, pana la 1 martie. Adunarea Generala s-a intrunit la cererea a 32 de judecatori, in temeiul art. 50 alin. 3 din Legea nr. 304/2004. Totodata, judecatorii Curții de Apel…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, ca va redacta o sesizare catre CCR referitoare la refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-l revoca din functie pe procurorul general, Augustin Lazar, in cazul in care premierul Viorica Dancila ii va cere acest lucru. "Decizia de…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta s au pronuntat ieri in dosarul restaurantului Beirut, distrus de un incendiu, in data de 5 aprilie 2014. Instanta a admis audierea expertilor tehnici Tutan Ion, Toaxen Vasile, Oprisoni Radu Iacob, in vederea stabilirii adevarului in cauza, pentru lamurirea…