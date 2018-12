MOTIVELE pentru care bucureștenii stau azi în frig "Principala cauza a producerii avariei este reprezentata de faptul ca magistrala nu a fost niciodata inlocuita, vechimea acestei conducte fiind de peste 50 de ani. Magistrala 2 Sud, pusa in functiune in anul 1966, alimenteaza cu agent termic Sectoarele 2 si 3 din Municipiul Bucuresti, fiind una dintre cele mai importante conducte ale sistemului de termoficare. Avand in vedere durata mult depasita de functionare, singura solutie pentru remedierea tuturor problemelor aparute in ultima perioada o reprezinta inlocuirea totala a conductei-magistrale. In acest sens, a fost intocmita toata documentatia,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 23 de blocuri din Sectorul 3 si zece blocuri din Sectorul 4 sunt afectate de avarii aparute la reteaua de termoficare, potrivit unei informari postate vineri, 28 decembrie, pe site-ul RADET (Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice). Astfel, pentru 11 blocuri de pe Al. Buhusi, str.…

- Radet anunța ca din cauza unor avarii, caldura va fi oprita in urmatoarele zone: Str. Ceaikovski Nr. 1, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 3, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 5, A.L; Str. Ceaikovski Nr. 7, A.L.; Str. Ceaikovski Nr. 9,. Str. Ceaikovski Nr. 11, Calea Floreasca Nr. 146-148, Calea Floreasca Nr. 150-152,…

- In toate aceste cazuri este vorba despre avarii la retelele primare, care au determinat atat intreruperea furnizarii apei calde de consum, cat si a incalzirii. Repunerea in functiune este estimata pentru vineri, dupa ora 22:00. Primaria Capitalei sustine ca in ultimii doi ani au fost reabilitati…

- Blocurile afectate se afla pe str. Ramnicu Valcea, Al. Racari, str. Adrian Carstea, str. Lugojana, str Tandarei, str. Sold. Iosif Ion, str. Berevoiesti, str. Fizicienilor, str. Danubiu, str. Schitului, Al. Suraia, str. Tandarei, str. Istriei, Cal. Vitan, str. Baia Mare, str. Dristor, str. Ramnicu…

- RADET anunta, joi, ca 188 de imobile din Sectorul 3 al Capitalei sunt afectate de avarii aparute in reteaua de termoficare, drept pentru care caldura este oprita in mai multe zone. Institutia estimeaza ca vineri vor fi remediate problemele.

- Aproape 60 de mii de bucuresteni stau de noaptea trecuta in frig si fara apa calda. In sectoarele 2 si 3 ale Capitalei s-a produs o avarie, a treia in ultimele doua saptamani. Cei de la RADET spun ca problema va fi rezolvata in aceasta seara.

- Mai multe zone din sectoarele 2 si 3 ale Capitalei nu au apa calda si caldura, incepand de luni, 17 decembrie, din cauza unei avarii aparute la Magistrala 2 a Regiei Autonome de Distributie a Energiei Termice (RADET), potrivit unui comunicat emis de...

