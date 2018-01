Stiri pe aceeasi tema

- Alesii locali din Motru se cearta pe transmisiunile live ale sedintelor de Consiliu Local. Edilul din Motru, Gigel Jianu, a declarat ca viceprimarul PSD, Cosmin Morega, si-a insusit ideea sa de a transmite in direct sedintele Consiliului Local. Primarul sustine ca propus de mai mult timp ca cetatenii…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca romanii asteapta ca tara sa fie condusa de politicieni constienti de importanta misiunii lor. El a subliniat ca Unirea Principatelor Romane reprezinta un indemn la unitate si coeziune sociala. "Unitatea nationala a depasit…

- Acum șase luni, Denisa Raducu trece in neființa in urma unei boli cumplite care i-a stors și ultima farama de viața din corp. Și, daca in ultima perioada, lucrurile pareau sa se fi liniștit in familia artistei, in ultimele zile spiritele s-au aprins, din nou.

- Bicicleta de fitness este printre cele mai bune investitii pe care ai putea sa le faci in materie de aparate pentru acasa! Acest lucru se datoreaza in primul rand numeroaselor beneficii pe care le are utilizarea un...

- Andra si Catalin Maruta sunt unul dintre cele mai solide si apreciate cupluri din showbizul autohton. Desi se inteleg de minune, ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor.

- Andra si Catalin Maruta sunt cu siguranta unul dintre cele mai solide si iubite cupluri de la noi. Cei doi se inteleg de minune, dar ca in orice cuplu exista tensiuni si momente in care ajung sa nu fie de acord in unele privinte, asa cum se intampla si in relatia lor. Cantareata a marturisit ca se mai…

- Mai multe arme albe au fost gasite de jandarmi abandonate in zona Piaței Universitații din București, acolo unde se desfașoara protestul impotriva legilor justiției. Dupa ce forțele de ordine au instituit un cordon la stația de metrou Piața Universitații, blocand mai mulți manifestanți sa ajunga la…

- Faptul ca PSD a abandonat doi premieri in numai un an este cu siguranța o situație excepționala. Inseamna asta ca vom avea politice excepționale in continuare? Va putea Klaus Iohannis sa ia masuri tipice mai degraba fostului Președinte Basescu? Va vrea PSD sa re-editeze suspendarea din 2012?PSD…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu patru ani, iar acum au luat o decizie radicala. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut in urma cu 5 ani, iar un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit.…

- In tarile occidentale, fertilitatea la barbati a devenit o problema majora, conform ultimelor studii. In doar 40 de ani, aceasta a scazut cu 50%. Motivele acestui fenomen sunt complexe, dar conform celui mai nou studiu, unul dintre acestea pot...

- 'Am incercat si se pare ca reusim sa facem o chestie, sa rascumparam 51% din actiunile pe care acum le detine Daewoo la santierul naval Mangalia. Ei vor sa vanda si am zis sa ne exercitam noi dreptul de preemptiune la vanzare. (...) Vom avea un santier naval al statului', a spus Tudose la Antena 3.…

- Cosmin Dobrescu, alias Cortes, a spus in martie ca urmeaza sa se casatoreasca cu partenera sa, Alexandra, insa lucrurile s-au schimbat radical. Cortes a anulat casatoria cu Alexandra, desi cei doi se gandisera chiar si la copii. O prezentatoare TV celebra divorteaza dupa 17 ani. Au impreuna…

- E foarte ușor sa ii acceptam și sa ii iubim pe cei care nu au probleme, care sunt amuzanți, plini de viața și de perspective, dar nu ne pasa de cei care au probleme de orice natura sau mai ales de cei care ne pot incurca planurile. In opinia psihologului Laura Maria Cojocaru, oamenii au tendinta naturala…

- Gatirea legumelor poate fi la fel de simpla sau de complicata, in funcție de modul in care o faci. Vrei sa fie un fel de mancare delicioasa, pastrand toata cantitatea maxima de aroma și substanțe nutritive. Cu toate acestea, uneori, o eroare nevinovata poate duce la un preparat lipsit de gust. Sunt…

- Dupa aproape noua ani petrecuti la echipa zalauana, voleibalistul Adrian Feher a decis sa se desparta de Volei Municipal, formatie cu care a devenit cvadruplu campion national, triplu vicecampion national si de doua ori castigator al Cupei Romaniei. Anul 2018 a inceput cu o despartire surprinzatoare…

- Salata verde imbunatateste functiile cognitive la adulti potrivit unui studiu realizat de neurologi de la Rush University din Chicago. Cercetarea a fost publicata in prestigioasa publicatie Neurology, primind astfel aceptul lumii stiintifice....

- Betty Salam, fiica celebrului manelist Florin Salam, a stabilit data cand se va casatori cu iubitul ei, Catalin Vișanescu. Betty Salam traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Catalin Vișanescu . Cei doi se ințeleg atat de bine incat au decis sa se casatoreasca. Betty salam a dezvaluit, in cadrul…

- Pasiunea joaca un rol extrem de important intr-o relatie amoroasa. Este acea stare afectiva intensa, dublata de o dorinta inflacarata, care iti aprinde simturile si care te aduce mai aproape de omul pe care il iubesti. La inceput, focul pasiunii este usor de intretinut. Pe masura ce relatia avanseaza,…

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- Evaluarile instantei de judecata arata ca averea lui Fane Spoitoru se ridica la peste 150.000 de euro. Lupta dintre copiii interlopului si sotia acestuia pentru mostenire nu s-a oprit nici la doi ani de la moartea barbatului.

- Guvernul ar putea amana cu sase luni, pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului…

- In perioada 22 – 27 decembrie, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad a executat 111 misiuni de interventie. Pompierii au intervenit pentru stingerea a noua incendii, dintre care sase la locuinte particulare, unul la o ghena de gunoi si…

- NEWS ALERT Naționala de handbal feminin vine in 2018 la Cluj Romania va evolua in 2018 la Sala Polivalenta din Cluj, intr-o partida din preliminariile Campionatului European programat in același an. Pe 25 martie 2018, la Sala Polivalenta din Cluj, "tricolorele" vor înfrunta Rusia în…

- Potrivit unui comunicat oficial remis de ANAF, conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscala implementeaza un set de masuri fiscale și administrative menite sa transforme instituția intr-o administrație fiscala și vamala moderna, eficienta și inovatoare, care ofera servicii de inalta calitate…

- Baschetbalistii pregatiti de Yannis Tsirogiannis, Bojan Hristovski si Costel Pintilie incearca astazi sa obtina prima victorie din campionat, dupa ce au ratat "safteaua" pe teren propriu in fata echipei timisorene Timba. De fapt, "incearca" este un termen impropriu, pentru ca este greu de crezut…

- O tânara românca de doar 19 ani s-a sinucis în Italia. Motivele sunt neclare, dar presa italiana scrie ca fata era deprimata dupa ce își pierduse locul de munca.

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Timis a suplimentat bugetul alocat laboratoarelor si furnizorilor de imagistica din județ, pentru ca toți asigurații care au nevoie de aceste servicii sa beneficieze de ele. Astfel, pentru luna decembrie, bugetul laboratoarelor a ajuns la suma de aproximativ 2,3…

- Biletul zilei pariuri1x2.ro Pentru CFR Cluj – ACS Poli Timișoara, pariul propus este cel logic, 1 solist. In tur, clujenii au pierdut cu 3-4, dar acum este momentul revanșei pentru trupa lui Petrescu. Deac & co. traverseaza o perioada excelenta, cu 4 victorii in ultimele 4 runde. De asemenea,…

- Fundașul central argentinian Javier Mascherano este foarte aproape sa se desparta de FC Barcelona. Anunțul a fost facut de Mascherano intr-un interviu acordat publicației TyC Sports. Fundașul argentinian simte ca nu mai este la fel de important la formația antrenata de Ernesto Valverde și considera…

- De doua luni, la fiecare doua saptamani, imunologilor pediatri li se spune ca vor primi imunoglobuline pentru a-i trata pe pacienti. Romania se confrunta cu a doua criza de imunoglobuline, care a produs deja un deces in randul adultilor, dupa cea de acum patru ani, cand din cauza unor incurcaturi birocratice,…

- Almazbek Atambayev, caruia intr-o saptamana ii expira mandatul de președinte al Kirgizstanului, nu a pierdut timpul in zadar. Nu a folosit timpul in favoarea poporului, dar pentru nevoile sale, desigur. Acesta a ținut cu tot dinadinsul sa aminteasca despre el insuși. Certand Kirgizstanul cu cel mai…

- De cele mai multe ori visam la anumite lucruri, dar nu facem mare lucru pentru a obtine ceea ce ne dorim. Psihologii sustin ca nu ne dorim sa obtine victoria atunci cand renuntam la ceea ce este important cu adevarat pentru noi.

- "Ceremoniile oficiale dedicate zilei de 1 Decembrie reprezinta evenimente in care cinstim simbolurile Romaniei si momentele ei istorice. Indiferent de parerea pe care o avem despre situatia Romaniei din acest moment, credem ca parada militara nu este locul si momentul in care sa sa ne manifestam nemultumirile…

- Hoțul de dulciuri prezentat ieri la televiziuni, care a fost prins și a recunoscut ca voia sa le vanda pentru procurarea drogurilor este doar unul dintre cazurile infracționale din ultima perioada care tind sa ia amploare. De asemenea, la Navodari aproape 20 de mașini au fost sparte intr-o singura…

- "Cateva precizari suplimentare. Nu cautam sa luam locul nimanui. Dimpotriva, vrem sa atragem cat mai mulți oameni și sa cooperam cu grupuri și organizații (ceea ce s-a intamplat și la ultimul protest). Am stabilit de comun acord un set de reguli simple și de bun simț: de exemplu sa se vorbeasca…

- Fotbalistul Lucian Sanmartean a declarat, vineri, in cadrul conferinței de presa in care a fost prezentat oficial la FC Voluntari, ca i-ar placea sa se califice in play-off cu noua sa echipa și apoi sa intre in lupta pentru titlu. In varsta de 37 de ani, mijlocașul a semnat un contract valabil pana…

- Federatia Romana de Handbal a efectuat azi, la Craiova, tragerea la sorti a optimilor de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, competitie care va debuta in februarie 2018. Cele mai echilibrate meciuri ale primului tur par a fi cele dintre Dunarea Braila – Magura Cisnadie si CSM Roman – SCM…

- Rușii prețuiesc in președintele lor: determinarea, calmul și cursul politicii externe. Despre acest lucru vorbesc datele unui sondaj realizat de Fondul Sociologic "Levada-Center". Potrivit sociologilor, activitatea lui Vladimir Putin in calitate de președinte al Federației Ruse este foarte apreciata…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, i-a raspuns, duminica, deputatului ALDE, Varujan Vosganian, care a declarat ca titlul motiunii de cenzura a PNL vine „dintr-o recuzita nazista si rasiala“, transmitandu-i ca poate pentru fostul ministru liberal „PSDragnea e muma insa pentru multi romani PSD…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a vizitat sambata o scoala contruita de la zero in localitatea ieseana Paun, comuna Barnova. Scoala noua a fost inaugurata in cursul acestei saptamani, dupa ce finantarea a fost aprobata in 2006. In total noua scoala a costat 825 099, 77 lei.Doliu in muzica…

- Medici de familie, dar si pacienti sunt asteptati, miercuri, la un miting de protest in Piata Victoriei, fata de subfinantarea asistentei medicale primare si de imposibilitatea de practica optima a medicinii de familie, avertizand ca sistemul va intra in colaps si va lasa milioane de pacienti fara ingrijirea…

- Vaccinarea obligatorie nu i-a convins pe parlamentari. Doar 50 de aleși s-au vaccinat, marți, gratuit, in cabinetul mobil instalat pe holul Legislativului. Ce-i drept, mai mulți decat anul trecut, cand bilanțul celor trei zile ale campaniei desfașurate in Palatul Parlamentului a fost de doar 60 de persoane…

- In Romania, orice problema are o soluție. Dupa ce Guvernul a stabilit prin ordonanța de urgența ca taxele pe munca trec total in sarcina angajatului, cu excepția preoților, care nu platesc niciodata nicio taxa, conexiunea a fost facuta rapid de cațiva patroni inteligenți, care au trecut incadrarea angajaților…

- Sedinta de Guvern se va desfasura miercuri, de la ora 13:00, a anuntat Biroul de presa al Executivului. Initial, intalnirea membrilor Cabinetului Tudose era programata miercuri, la ora 15:00. Guvernul urmeaza sa adopte, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. Organizatorii…

- Asa cum s-a anuntat, in aceasta seara (duminica, 05 noiembrie 2017) galatenii protesteaza in fata Prefecturii, incepand cu ora 18.00. Peste 300 de persoane erau deja adunate in jurul orei 19.00. Galateni de toate varstele si categoriile sociale au venit pe platoul din fata Prefecturii sa-si exprime…

- Maimuta sunt dispuse la efort pentru privilegiul de a privi printr-o ferestruica Teoria motivaționala a lui Hull a dominat psihologia motivației la sfarșitul anilor '30 și in anii '40. Ultima lucrare mare a lui Hull a fost publicata in anul 1952, cu puțin timp inainte de moartea sa. Psihologii pusesera…

- Controversatul ministru al Agriculturii – l-am numit pe social-democratul Petre Daea, fost membru al Partidului Comunist timp de 19 ani, din 1970 pana in 1989 – si-a organizat, ieri, o paranghelie de-a dreptul faraonica, chiar in sediul ministerului pe care-l pastoreste, in cinstea propriei sale zile…

- Ministrul Aparii Nationale a participat, ieri, la doua interviuri in care a discutat despre noi angajari in armata, dar si despre inzestrare si sumele alocate ministerului pe care il conduce.Astfel, la Radio Europa FM oficialul a spus ca va discuta cu premierul, are pregatit un material pentru a se…

- "Stam noi simbolic cat vrem la guvern, realitatea este ca guvernul este doar o marioneta, iar legile justitiei se fac acum in parlament. Duminica ne strangem la Guvern, iar la ora 19:00 plecam in mars, catre Casa Poporului. Motivele ? 1. Proiectul de modificare al Legilor Justiției…

- Partenerul/a nu doar ca a gasit pe alcineva, insa povestea a inceput cu mult timp in urma in vreme ce tu puteai jura cu mana pe inima, ca iubita/iubitul iti este fidel(a) pana in panzele albe. Insa cum ai putea sa nu mai fii orb/oarba data viitoare si sa stii cum sa citesti semnele care indica infidelitatea…