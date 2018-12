Aceasta, desi au trecut aproape 10 luni de la pronuntarea sentintei de fond. Pe 8 februarie 2018, un complet de 3 magistrati de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), format din judecatoarele Silvia Cerbu, Simona Cirnaru si Maricela Cobzariu, l-a condamnat in prima instanta pe Darius Valcov la 8 ani de inchisoare pentru coruptie. In absenta motivarii insa, nu se poate stabili termen pentru judecarea apelului. In iulie, sefa Instantei Supreme, judecatoarea Cristina Tarcea, a anuntat intr-un interviu acordat jurnalistei Ionela Arcanu de la Realitatea TV ca le-a cerut magistratilor sa redacteze…