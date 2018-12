Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri va avea loc, la Palatul Victoria, intalnirea Conferinței Președinților din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Președinției Consiliului Uniunii Europene. La eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, președintele Parlamentului…

- Președintele Parlamentului European, Antonio Tajani, va efectua pe 21 noiembrie o vizita la București, în cadrul careia va rosti o alocuțiune în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, vizita fiind prilejuita de preluarea de catre România a Președinției rotative…

- Iata mesajul acid publicat de catre Razvan Cuc: ”Caragiale s-ar fi simțit mai ceva ca peștele in apa in aceste zile, in peisajul politic de la noi, de un ridicol inimaginabil... Aici unde dușmanii politici iși zambesc și par prieteni și unde oamenii fara caracter se erijeaza in maeștrii moralitații,…

- Liviu Dragnea se va prezenta pe 8 ocombrie din nou in fața Inaltei Curți de Casație și Justiție in Dosarul angajarilor ilegale de la CJ Teleorman! Se vor judeca recursurile inițiate atat de DNA și de Liviu Dragnea. Toni Neacșu, fostul avocat al Bombonicai Prodana, a declarat la Romania TV ca va reprezenta…

- Magistratii instantei supreme au finalizat motivarea deciziei de condamnare a liderului PSD, Liviu Dragnea, la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, aratand ca, prin influenta…

