- Dupa ce a ținut primele pagini ale ziarelor odata cu scandalul cu Gigi Becali din primele zile ale anului, Bogdan Ionescu, fostul soț al Elenei Basescu, nu se invața minte. Syda este acum protagonostul unui alt scandal, care nu il mai are actor pe patronul stelist ci chiar pe iubita sa, Sofia Meraki.

- Nu au avut nicio teama ca vor putea fi vazuti si dati imediat pe mana Politiei. Cei patru hoti, arestati pentru jaful de la vila din Tartasesti a fostului secretar de stat de la MAI, generalul in rezerva Toma Zaharia, au dat spargerea in plina zi.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat azi ca mijlocașul Florentin Matei, 25 de ani, va semna cu echipa roș-albastra. (Detalii AICI) Astfel, Matei revine la FCSB, echipa pentru care a jucat la juniori. In 2011, mijlocașul pleca de la club, devenind liber de contract. Dupa plecarea lui Matei, Becali a…

- Furt in plina zi, la Timisoara, chiar in centrul orasului. Soferul unei autoutilitare care transporta paine si prajituri a surprins un barbat imediat ce acesta i-a luat telefonul mobil. Fapta este cercetata acum de oamenii legii. S-a intamplat astazi, in Piata Unirii, pe strada Vasile Alecsandri, vizavi…

- Fascinatia pentru viata familiei Kennedy n-a palit nicio clipa, iar lecturarea volumului "Viata mea cu John F. Kennedy" realizata pe baza interviurilor istoricului si sociologului Arthur Schlessinger cu fosta Prima Doamna, Jacqueline Kennedy, ne dezvaluie cum era, de fapt, fostul lider de la Casa Alba.

- POLITICIAN roman BATUT mar in plina strada! DETALII ȘOCANTE Un consilier local din partea ALDE a fost agresat in trafic. Incidentul a avut loc dupa ce politicianul a claxonat insistent un barbat care traversa strada. Este vorba despre Daniel Gheorghe, consilierul local de la Harșova, scrie replicaonline.ro…

- Sezonul 6 al emisiunii „Chefi la cuțite” a debutat in forța cu rețete savuroase, povești incredibile de viața și un show de zile mari! Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu au facut dezvaluiri la care nimeni nu s-ar fi așteptat!