- Inalta Curte de Casație și Justiție a prezentat motivarea decizie de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare. In document se arata ca aceasta pedeapsa este suficienta pentru a-i da posibilitatea unei schimbari de atitudine. "Inalta Curte de Casatie si Justitie, Completul de 5…

- Cuantumul pedepsei de 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru fostul lider PSD Liviu Dragnea este suficient si proportional, in raport cu circumstantele reale si personale, asigurand realizarea scopurilor pedepsei, de coercitie, preventie si cel educativ, dandu-i posibilitatea unei schimbari de atitudine,…

- Judecatorii care l-au condamnat pe Liviu Dragnea la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare au explicat motivele deciziei lor. DOCUMENTUL poate fi consultat AICI PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII DECIDE:In majoritate: I. Admite apelurile declarate de inculpatii I., F., B., D., C., H.

- Fostul șef al SRI, ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat, marți, la DNA, in dosarul privind vizita fostului președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la Washington. La ieșirea din sediul DNA, George Maior a confirmat audierea in acest dosar, precizand ca a dat declarații in…

- Potrivit proiectului de modificare a Codului fiscal, se reduce TVA de la 9 la 5% pentru "ingrasaminte, fertilizatori naturali si pesticide utilizate in agricultura, seminte si alte produse destinate insamantarii sau plantarii, precum si pentru prestarile de servicii de tipul celor specifice utilizate…