Stiri pe aceeasi tema

- Un anunt in acest sens a facut joi, procurorul Codrut Olaru, vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Oficialul CSM a anuntat in prima faza ca “motivarea avizului este pe finalizarea acestei proceduri”, pentru ca apoi sa explice ca e o chesitiune de zile pana cand acest raport va ajunge…

- Raportul Sectiei de procurori a CSM, care a dat aviz negativ cererii de revocare a Laurei Codruta Kovesi, este aproape gata, a anuntat Codrut Olaru, vicepresedintele CSM. „€Motivarea avizului este pe final. Pana la sfarsitul acestei saptamani o vom inainta decidentilor in vederea luarii unor masuri”…

- Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, urmeaza sa fie finalizata la sfarsitul acestei saptamani, a anuntat joi vicepresedintele CSM, Codrut Olaru. Reamintim ca sectia…

- Motivarea avizului negativ al CSM pentru revocarea lui Kovesi. Motivarea in cazul avizului negativ dat de Sectia pentru procurori pe solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruta Kovesi, urmeaza…

- Tudorel Toader ataca CSM dupa avizul negativ pe cererea de revocare a șefei DNA. Ministrul Justiției a spus ca procurorii din CSM au luat o hotarare „instant”, atunci cand au dat aviz negativ pe cererea de revocare, iar acum „le e greu sa motiveze contra evidentei”. “Procurorii din Sectia Consiliului…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat luni, referindu-se la motivarea avizului negativ dat de CSM cererii de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, ca membrilor Sectiei de procurori a CES, "le va fi greu sa motiveze contra evidentei", el argumentand ca este vorba despre un demnitar care…

- Ministrul Justiției le-a transmis un mesaj dur celor de la Consiliul Superior al Magistraturii, care au dat aviz negativ solicitarii de revocare a Laurei Codruța Kovesi. Tudorel Toader așteapta motivarea celor de la CSM pentru a trimite mai departe cererea de revocare a șefei DNA catre Klaus Iohannis."Eu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca il sustine "fara ezitare" pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in demersul sau de solicitare a revocarii sefei DNA, afirmand ca raportul acestuia "nu poate fi combatut de cineva de buna credinta".

- Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a spus ca avizul negativ dat, marti, de sectia de procurori din CSM revacarii sefei DNA nu a fost unul de solidaritate intre procurori. "Toti membrii sectiei au anticipat efectele acestui aviz, chiar si consultativ. Asigur opinia publica si decidentii implicati ca…

- Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat miercuri, in prezența președintelui Klaus Iohannis . Raportul de activitate al DNA va fi prezentat de procurorul sef Laura Codruta Kovesi, de la ora 11.00, iar evenimentul va avea loc la Cercul Militar national. Bilanțul DNA pe anul 2017 va fi prezentat la o…

- STIRIPESURSE.RO va pune la dispoziție RAPORTUL (contra-raportul) procurorului-șef al DMA, Laura Codruța Kovesi, susținut in fața Secției de Procurori a CSM, fața de Raportul prezentat de ministrului Justiției (AICI + anexele), Tudorel Toader, in baza caruia a solicitat președintelui Romaniei revocarea…

- Presedintele Klaus Iohannis participa miercuri la sedinta de prezentare a raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pe anul 2017, potrivit agendei sefului statului. Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11.00. Ministrul Justitiei,…

- CSM a dat aviz negativ,, marți, cu privire la solicitarea lui Tudorel Toader de revocare a Laurei Codruța Kovesi. "Dat fiind interesul public manifestat pe solicitarea ministrului Justiției cu privire la revocarea doamnei procuror-șef, Laura Codruța Kovesi, din funcția de procuror-șef al DNA, in ședința…

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM-ului a respins solicitarea ministrului Justitiei in privinta revocarii Laurei Kovesi din fruntea DNA. La finele sedintei in cadrul careia atat ministrul Justitiei, cat si procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie au avut ocazia sa-si spuna punctul de vedere,…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- "Parerea mea personala este ca-n momentul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi, avand in vedere raportul devastator- nu sunt cuvinte mari, am vazut ca foarte multa lume a folosit acest cuvant, dar intr-adevar acest raport realizat de Tudorel Toader este devastator…

- Propunerea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA a fost facuta pe baza unui “raport care invoca texte de lege, care invoca Constitutia”, a declarat, luni, la Parlament, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, care a afirmat ca “legea este aplicabila pentru toti”. „Eu am vazut un raport care…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca, daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului sef al DNA Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale, transmite Agerpres.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca in mod „categoric“ PSD nu ia in calcul suspendarea presedintelui Klaus Iohannis daca refuza sa o revoce pe sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Senatorul PSD, Adrian Tutuianu, a declarat luni, ca daca presedintele Klaus Iohannis va refuza sa ia act de solicitarea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, solutia este sesizarea Curtii Constitutionale.

- Concluziile a doua expertize tehnice privind o inregistrare in care Kovesi ar da ordine subordonatilor din DNA arata ca acestea au fost editate. Mai mult, din declaratii ale procurorilor audiati, chiar si ale celor trei care erau in conflict cu sefa DNA, reiese ca acestia au negat ca Kovesi ar fi folosit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca raportul lui Tudorel Toader privind revocarea din functie a sefei DNA este „foarte argumentat“ si ca „trebuie sa ne pozitionam de partea justitiei“

- Intrebat daca poate opri revocarea procurorului-sef al DNA, ceruta de ministrul justitiei, presedintele Klaus Iohannis a spus: „Daca legea spune ca Presedintele revoca, atunci este o chestiune de oportunitate politica daca revoca sau nu revoca, si doar Presedintele poate sa hotarasca acest lucru”.

- Raportul Ministerului Justitiei in baza caruia ministrul Tudorel Toader a solicitat revocarea procurorului sef al DNA a aparut pe site-ul ministerului. Documentul, care are 36 de pagini si este insotit de 11 anexe, poate fi descarcat AICI. Raportul de 36 de pagini este in esenta acelasi cu textul citit…

- Eroare sau chiar incalcare a legii din partea ministrului Justitiei. Tudorel Toader a publicat in raportul pe baza caruia cere revocarea din functie a sefei DNA documente cu caracter confidential ale Inspectiei Judiciare.

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, vineri, inaintea reuniunii informale a Consiliului European, de la Bruxelles, ca nu a vazut raportul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pe baza caruia a cerut revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dar ca, din punctul sau de vedere, ministrul…

- Raportul prin care ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție a procurorului șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul oficial al Ministerului Justiției la aproape 24 de ore de cand a fost citit public. Și asta pentru ca site-ul oficial al ministerului a cedat…

- Vineri, dupa ora 15.00, pe site-ul Ministerului Justitiei a aparut precizarea ca din cauza numarului mare de accesari site-ul este temporar nefunctional. De asemenea, a fost postat un link unde poate fi descarcat Raportul privind activitatea manageriala la DNA prezentat joi seara de ministrul Justitiei.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus, joi, revocarea procurorului sef al DNA Codruta Kovesi, dupa ce a prezentat un raport privind activitatea manageriala de la DNA care s-a bazat pe 20 de categorii si fapte. Printre acuzatii se afla: comportament excesiv de autoritar, discretionar al procurorului…

- Raportul complet privind revocarea din funcție a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, a fost publicat pe site-ul Ministerului Justiției, cu o intarziere de mai multe ore din cauza blocarii portalului din cauza accesarilor mult prea numeroase. RAPORTUL complet al ministrului Tudorel Toader poate fi citit…

- Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) nu a primit inca raportul ministrului Justitiei privind motivele revocarii din functia de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) a Laurei Codruta Kovesi, spun reprezentantii Consiliului, precizand ca dupa analiza documentului va fi stabilita data…

- Redam declarația președintelui Romaniei, facuta vineri, la Bruxelles: ”Asta (n.r, revocarea) este o procedura care va mai dura. (…) Nu am vazut raportul, nu l-a vazut nimeni, raportul pe care s-a bazat domnul ministru, insa prestația pe care a avut-o aseara, sincer, nu mi-a placut,…

- Pozitia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a fost o "pledoarie convingatoare pentru statul de drept si pentru respectarea drepturilor omului, pe care excesele de putere si de autoritate, ignorarea prevederilor Constitutiei si a celorlalte puteri ale statului le pot periclita", a declarat joi…

- Klaus Iohannis cere ragaz pentru o analiza aprofundata a raportului prezentat de ministrul justitiei, Tudorel Toader, aratand ca acesta difera fata de evaluarea presedintiei asupra activitatii conducerii DNA. “Din cauza lipsei de claritate in prezentarea Raportului privind activitatea manageriala a…

- Politicianul a spus ca daca președintele Klaus Iohannis o va menține in funcție la DNA, in cazul in care Tudorel Toader va cere revocarea sa, nu va face altceva decat sa o ajute sa creasca in popularitate și incredere, lucru care o va ajuta la prezidențiale. [citeste si] "Daca președintele…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Unii lideri social-democrati se asteapta si la anuntarea unor masuri, inclusiv la o propunere de revocare a sefei DNA Laura Codruta Kovesi, propunere…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, "nu va avea curajul" sa propuna revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, anticipeaza, la RFI, presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara (PMP) Eugen Tomac. El se declara neplacut surprins de "abandonul total” al presedintelui Klaus Iohannis in scandalul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a sustinut, sambata, ca nu a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre raportul pe care il va prezenta Parlamentului despre activitatea DNA si decizia in privinsa sefei Directiei, Laura Codruta Kovesi.