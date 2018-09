Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfasurare a primului termen al apelului in dosarul DGASPC Teleorman, in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat in prima instanta la 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, mentioneza AGERPRES.Apelul va fi judecat…

- Judecatorul Stefan Pistol, cel care a votat pentru achitarea lui Liviu Dragnea in cazul DGASPC Teleorman, spune ca din rechizitoriul intocmit de DNA nu reiese modalitatea concreta prin care liderul PSD a influentat mentinerea celor doua angajate in cadrul Directiei judetene de Protectia Copilului, iar…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sustin ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, prin instigarea fostei sefe a DGASPC Teleorman, Floarea Alesu, de a si incalca atributiile de serviciu in sensul mentinerii in functie a celor doua angajate Adriana Botorogeanu si Anisa Stoica nu a facut…

- De altfel, Livia Stanciu a condus completul de 5 judecatori de la Inalta Curte care l-a condamnat pe Liviu Dragnea in 2016 la 2 ani de inchisoare cu suspendare in dosarul Referendumul. Dupa condamnarea, pe 21 iunie, la 3 ani și jumatate de inchisoare cu executare, Dragnea a intenționat modificarea…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat motivarea deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea la 3 ani si 6 luni de inchisoare, pentru instigare la abuz, in dosarul angajarilor de la DGASPC Teleorman, anunta Antena 3.Stire in curs de actualizare.

- Modificarile facute la Codul Penal de Comisia Iordache au ajuns pana peste hotare. Presa internationala comenteaza deja impactul pe care schimbarile aduse definitiei abuzului in serviciu il vor avea asupra sentintei prin care Liviu Dragnea a fost condamnat la peste 3 ani de detentie in dosarul angajarilor…