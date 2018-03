Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) considera ca trebuie evitat riscul existentei unor tarife disproportionate pentru identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan, potrivit motivarii deciziei prin care a fost admisa exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor unui articol din OUG 155/2001…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la data…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea care modifica art. 9 din OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Potrivit legii, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit de fotografii doveditoare, iar daca trec patru luni de la…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii acesteia, iar amenda se prescrie daca soferul nu e informat timp de 4 luni. Legea…

- In ziua de 8 martie 2018, Plenul Curții Constituționale a luat in dezbatere exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art.23 din Legea nr.293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei,…

- "Consideram ca obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea CSM se impunea a fi admisa, iar Curtea trebuia sa constate neconstitutionalitatea legii, in ansamblul sau - prin raportare la criticile de…

- Facebook ar putea urmari tot ceea ce faci in mediul online, chiar daca nu ai intrat niciodata pe site-ul de socializare. Cea mai mare retea sociala din lume intocmeste fisiere secrete despre activitatile a miliarde de utilizatori. Compania...

- Joi a fost publicata in Monitorul Oficial OUG nr. 8 privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatații. Ordonanța prevede ca, in cazul in care contribuția de asigurari sociale (CAS) calculata dupa noul mod de calcul (adica, din ianuarie 2018 incoace) este mai mare decat cea dupa vechiul mod de…

- Consilierii locali de la Petrila au incasat mai mulți bani decat ar fi trebuit. Raportul Curții de Conturi arata ca, in perioada octombrie 2014 – decembrie 2016, consilierii locali de la Petrila au incasat ilegal peste 44.000 de lei. Curtea de Conturi arata ca producerea “abaterii o constituie necunoașterea…

- Fostul premier PSD Victor Ponta a declarat, luni, ca SPP nu ii comunica unde merg ministrii din Guvernul pe care l-a condus, daca ar fi dorit sa intrebe acest lucru, el apreciind ca infiintarea unei comisii parlamentare privind situatia SPP e „inca una dintre pacaleli”. “N-am avut nicio problema…

- Legea preventiei a fost publicata in Monitorul. Principala schimbare pe care o aduce legea preventiei este ca firmele vor putea fi ”iertate” de autoritati dupa prima greseala, pentru o serie de fapte contraventionale, incluse in lista publicata in Monitorul Oficial. Deputatul PSD Dambovița, Corneliu…

- Senatul, in calitate de Camera decizionala, a adoptat proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu-Mures, la doar o zi dupa ce Curtea de Apel Targu-Mures a anulat definitiv decizia de infiintare a institutiei de catre Inspectoratul Judetean Mures.

- "Astazi (miercuri - n.r.) am constatat, dupa ce ne-am intalnit cu grefierii, ca ceea ce estimam ieri exact asa este, adica li se calculeaza gresit salariile de catre Resursele umane si se interpreteaza gresit legea. Ghidul aprobat impreuna cu Curtea de Conturi este pe site-ul Ministerului Muncii…

- Soferii care circula fara rovinieta ar putea scapa de amenda. Termenul de prescriere, redus Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege potrivit caruia soferii care circula fara rovinieta nu vor putea fi sanctionati in intervalul cuprins de la data savarsirii contraventiei si pana la data comunicarii…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, sustine ca Legea preventiei, care a fost publicata luni in Monitorul Oficial, va oferi companiilor o mai mare libertate si va duce la dezvoltarea mediului de afaceri, potrivit Agerpres .

- BUCUREȘTI, 6 feb — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Știrea e scurta și clara: Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, sentința fiin definitiva. Curtea de Apel București l-a condamnat pe nepotul lui Basescu…

- BUCUREȘTI, 6 feb — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Știrea e scurta și clara: Dragoș Basescu, nepotul fostului președinte Traian Basescu, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare, sentința fiin definitiva. Curtea de Apel București l-a condamnat pe nepotul lui Basescu…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- V. S. Autoritatea locala din orașul prahovean Breaza a supus dezbaterii un proiect de hotarare a consilierilor locali – care va fi discutat in luna februarie – privind aprobarea documentației pentru delegarea prin concesiune a serviciului de gestionare a cainilor fara stapan. Inițiat de primarul Gheorghe…

- Prevederea legislativa privind vaccinarea câinilor fara stapân doar dupa ce au fost identificati aduce atingere dreptului la ocrotirea sanatatii, a decis, marti, Curtea Constitutionala a României. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, plenul CCR s-a pronuntat asupra exceptiei…

- Joi, 18 ianuarie 2018, primaria municipiului Alba Iulia trebuia sa publice proiectul de buget pe 2018, conform Legii nr. 273/2006. Acest lucru nu s-a intamplat! Bugetul local se publica in termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat in Monitoriul Oficial al Romaniei, Partea I. Bugetul…

- Legea privind concediul medical se modifica, din anul 2018. Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei…

- Klaus Iohannis a trimis joi Parlamentului, spre reexaminare, Legea privind organizarea Monitorului Oficial care vizeaza trecerea acesteia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Conform acestei legi, Monitorul Oficial trece in subordinea Camerei Deputaților,…

- Tarile pentru care se cere obligatoriu vaccinarea antipoliomelita sunt: Afganistan, Nigeria, Pakistan, Republica Democratica Congo și Siria. In sub-regiunea lacului Ciad, dar si pentru toate tarile invecinate lacului, se mentine riscul mare de transmitere a virusurilor polio salbatic (WPV1) si a…

- Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, a intrat de astazi in vigoare, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si sanctionare a…

- Legea prevenirii, care reglementeaza unele instrumente ce trebuie sa asigure prevenirea savarsirii de contraventii, va intra miercuri in vigoare, la 20 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial. Conform legii, toate autoritatile, institutiile cu atributii de control, constatare si…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Prefectul judetului Neamt, Vasile Panaite, a cerut, luni, adoptarea unor masuri urgente pentru identificarea persoanelor care au incendiat, duminica seara, autoturismul personal al unui ofiter din cadrul Politiei municipiului Roman. Panaite considera ca incidentul de duminica seara este ‘deosebit de…

- Legea privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare a fost publicata astazi in Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Aceasta prevede asigurarea unui nivel mai inalt de protectie a consumatorului, informeaza MOLDPRES. Proiectul va oferi persoanelor cadrul legal necesar pentru…

- Legea pentru modificarea si completarea Codului Audiovizualului a fost publicata in editia de vineri, 12 ianuarie, a Monitorului Oficial. Acest fapt inseamna ca, in termen de 30 de zile, radiodifuzorii si distribuitorii de servicii aflati sub jurisdictia Republicii Moldova sunt obligati sa se conformeze…

- Peste o suta de agentii de turism, mai exact 107, au ramas anul trecut fara licenta de functionare, acestea fiind retrase de Ministerul Turismului. Culmea, pe lista se regasesc si firme pentru care licenta de functionare abia fusese eliberata in 2016. Pentru a nu mai intampina probleme in concediu,…

- Fumatul compromite ADN-ul uman ii și afecteaza intr-o mare masura pe fumatorii pasivi. Aceștia ajung sa inhaleze aceeași cantitate de fum ca fumatorii și prezinta riscuri de a face boli grave, ne spune medicul primar pneumolog Laura Cardos. Fumatul face in continuare ravagii și ramane una dintre…

- Fundatia Caritatea, un ONG care isi are sediul in Bucuresti si care are legaturi stranse cu comunitatea evreiasca din Romania detine mai multe imobile si terenuri in toata tara, proprietati revendicate in baza unor decizii de retrocedare in numele comunitatii evreiesti. Fundatia Caritatea a formulat…

- "Tudose, ca Basescu: cu cat tipa mai tare cu atat sa fim atenti ce face pe la spate! 22 decembrie. Ora 16.35. La SGG e trimis, pt publicare in Monitorul Oficial, Ordinul nr 525 al ANRM prin care pretul de referinta la gaze naturale urma sa fie adus la nivelul la care se vand astazi pe piata…

- Firmele care se afla la prima abatere nu vor mai primi, incepand din 17 ianuarie, amenzi de la inspectorii Fiscului, Inspectoratului Teritorial de Munca, Inspactoratului pentru Situații de Urgența sau Protectia Consumatorilor pentru o serie de nereguli, cu condiția sa remedieze problema constatata in…

- Vine Anul Nou cu o veste proasta pentru proprietarii de masini din Romania mai ales care au ceva vechime.Zilele acestea, mai precis pe 19 decembrie, a aparut o noua lege care ii va afecta pe toti posesorii de autoturisme mai vechi.Actul normativ se va aplica partial de la 1 ianuarie si integral din…

- Fosta actrita franceza Brigitte Bardot care a militat in ultimele patru decenii pentru cauza animalelor, va publica la 25 ianuarie o ''carte-testament'' pe care aceasta a prezentat-o drept un ''bilant al existentei sale, al luptei pentru drepturile animalelor si o marturie…

- „A fost un vot destul de consistent, care arata increderea unei majoritați serioase din Parlament in proiectul bugetului de stat. Pe masura ce vor trece lunile, incet, incet o sa ințeleaga manipularea care a fost folosita. Nu vor avea in 2018 venituri mai mici decat in 2017, iar cel tarziu la rectificarea…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Vineri, vot final la bugetul de stat si cel al asigurarilor sociale Proiectul bugetului de stat si cel al asigurarilor sociale de stat pentru anul urmator au fost adoptate joi, pe articole, în plenul reunit al Parlamentului. Vineri va avea loc votul final. Reporter, Catalin…

- Plenul Senatului a adoptat joi, in calitate de for decizional, cu 81 voturi „pentru“ (PSD, ALDE, UDMR) si 28 voturi ”impotriva” (PNL, USR), proiectul de modificare a legii 317/2004 privind functionarea CSM, fara modificari semnificative fata de forma aprobata de comisia speciala. Inspectia Judiciara…

- Adrian Duicu, fost presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Potrivit deciziei instantei,…

- Intr-un clip video aparut pe rețelele de socializare și distribuit de social-democrați explica necesitatea schimbarilor aduse Codului de procedura penala folosind crima de la metrou. Inregistrarea ii face “incompetenți” pe polițiști și sugereaza ca aceștia nu cauta adevarații infractori ci doar incearca…

- Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat de Comisiile de buget care prevedea cresterea de la 71,5% la 100% a cotelor defalcate din impozitul pe venit care se transfera catre bugetele locale, pentru a compensa diminuarea cotei din impozitul pe venit de la 16% la 10%.…

- Plenul reunit a respins cresterea cotelor din impozitul pe venit care merg la bugetele locale Plenul reunit al Parlamentului a respins, luni, amendamentul adoptat vineri in Comisiile de buget-finante privind cresterea cotelor defalcate din impozitul pe venit care merg la bugetele locale. Vicepresedintele…

- Salarii marite pentru cluburile sportive universitare, Academia Oamenilor de Stiinta, Institutul Cultural Roman, Secretariatul de Stat pentru Culte, Ministerul Muncii și Curtea de Conturi. Camera Deputaților a votat, miercuri seara, in calitate de for decizional, OUG 62/2017 cu mai multe amendamente.…

- Deputații au inceput, in ședința de plen, dezbaterile și votul pe cele doua inițiative legislative din pachetul legilor Justiției. Mai exact, pe legea 304/2004 privind organizarea judiciara și legea 317/2004 privind funcționarea Consiliului Național al Magistraturii (CSM).

- Prin votul majoritații la putere, plenul Camerei Deputaților a aprobat modificarea Regulamentului propriu in sensul schimbarii ordinii in care se supun la vot amendamentele admise și respinse. Ca urmare a acestei modificari, opoziția nu-și va mai putea susține in plen propunerile. Noile reguli se aplica,…

- Un act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, ziua de 18 decembrie va fi declarata sarbatoare naționala, fiind sarbatorita Ziua Minoritaților Naționale.Legea nr. 247/2017 pentru instituirea Zilei Minoritaților Naționale din România, care prevede declararea zilei…