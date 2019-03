Stiri pe aceeasi tema

- Motiunile simple pe Justitie si Finante vor fi supuse miercuri votului plenului Camerei Deputatilor, scrie Agerpres. * Motiunea simpla impotriva ministrului Justitiei, intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati de la PNL si USR,…

- Vot in plenul Camerei Deputatilor, pe motiunile simple depuse de Opozitie impotriva ministrilor Justitiei, Tudorel Toader si a ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici. Sansele ca acestea sa treaca sunt mici, iar PSD a decis sa ii dea o sansa lui Tudorel Toader, astfel ca il vor sustine, la vot. Liderul…

- "Grupul PSD din Camera Deputatilor va vota impotriva ambelor motiuni simple impotriva celor doi ministri din Guvernul PSD-ALDE. Vom avea un vot obisnuit in ziua de miercuri, plen cu dezbateri pe proiectele inscrise pe ordinea de zi si votul final incepand cu ora 12,00", a precizat Alfred Simonis,…

- Liderul deputatilor social-democrati, Alfred Simonis, a anuntat luni ca grupul PSD va vota impotriva ambelor motiuni simple programate la sesiunea de vot final din aceasta saptamana, in plenul Camerei Deputatilor, informeaza Agerpres.Citește și: Președintele PMP da asigurari pentru alegerile…

- Liderul grupului parlamentar al PSD de la Camera Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni ca, in acest moment, deputatii social-democrati nu stiu daca Tudorel Toader merita sa ramana sau nu la Ministerul Justitiei, precizand ca inca nu s-a luat o decizie cu privire la votul pe motiunea simpla,…

- Grupul PSD din Camera Deputaților va avea o intalnire incepand cu 11.30, inaintea votului moțiunii simple a Opoziției pe justiție. Liderul PSD Liviu Dragnea are la momentul transmiterii acestei știri o intrevedere tete-a-tete cu Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților. Acesta…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, vine cu explicații, dupa atacul sau la adresa ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici. Tariceanu a explicat ca are nemulțumiri in ceea ce privește deciziile coaliției, dar a precizat ca și intr-o casnicie mai exista certuri, dar in ansamblu asta nu conteaza.Citește…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a lasat diplomatia si l-a certat pe Eugen Teodorovici dupa ce ministrul de Finante afirmase ca OUG 114 privind taxa pe lacomie nu va mai suferi modificari, cu toate ca unii „spera degeaba“. ALDE, partidul care are si portofoliul Energiei din Guvern, a…