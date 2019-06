Motiune/Dancila a scos la inaintare succesul presedintiei Consiliului UE

Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea concluziilor Consiliului Uniunii Europene "Catre o Europa tot mai sustenabila pana in 2030" a fost una dintre cele mai importante realizari din perioada in care Romania a detinut presedintia Consiliului UE. Potrivit unui comunicat al Guvernului, marti a avut loc cea de-a saptea si ultima sedinta…

- Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr-o vizita in Romania pentru a participa, la invitatia premierului roman, la Conferinta la nivel inalt privind rolul si statutul femeii in societatea moderna, organizata sub egida Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, in zilele de 29…

- Prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu directorul executiv al Bancii Mondiale, Kristalina Georgieva.Directorul executiv al Bancii Mondiale se afla intr o vizita in Romania pentru a participa, la invitatia premierului roman, la Conferinta la nivel inalt privind rolul…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a organizat, la Bucuresti, in perioada 23 - 24 mai 2019, Reuniunea Sistemului reciproc de informatii privind protectia sociala (Mutual Information System on Social Protection) - MISSOC, in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei rotative a Consiliului…

- Cel mai greu dosar pe care Romania l-a avut de gestionat in domeniul educației, de la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene, este dosarul Erasmus, a spus ministrul roman al Educației, care a anunțat posibila dublare a bugetului pentru proiect in viitoarea legislatura a PE potrivit mediafax.…

- Comisia Europeana este ingrijorata de faptul ca negocierile de pana acum, pe Politica de Coeziune, nu au condus la un rezultat concret nici macar in ceea ce priveste prevederea si continutul viitorului cadru de programare, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, comisarul european pentru…

- Cetatea Medievala Sighisoara gazduieste, incepand de joi pana sambata, conferinta "Patrimoniul european: experiente comune si particularitati regionale", organizata de Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Institutul National al Patrimoniului si Municipiul Sighisoara, in cadrul programului…

- Presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene ia in calcul inclusiv scenariul anularii ideii de Brexit in urma unui al doilea referendum care ar putea fi organizat pe aceasta tema, a declarat vineri ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la finalul primei zile a reuniunii informale a ministrilor…