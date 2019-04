Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Marius Budai a asigurat ca romanii iși vor primi salariile și pensiile recalculate chiar daca Opoziția spune ca nu, intr-o intervenție la Romania TV, moment in care a inceput un schimb de replici cu fostul ministru de Finanțe, Gheorghe Ialomițianu. Ialomițianu: Daca imi permiteți,…

- PNL a depus in Parlament o moțiune pe energie impotriva ministrului Anton Anton, a declarat unul dintre cei doi deputați PNL care au redactat-o, Sorin Bumb. Moțiunea se numește ”SOS sectorul energetic! PSD – ALDE duc Romania in bezna” și a fost inițiata de Sorin Bumb și Virgil Popescu. Deputatul de…

- In luna martie, Comisia Europeana a notificat in mod oficial Guvernul Romaniei cu privire la eșecul țarii de a se conforma cerințelor directivei privind normele comune pentru piața interna in sectorul gazelor naturale (Directiva 2009/73/CE) și al reglementarilor privind garantarea siguranței stocurilor…

- Petre Daea, in comisiile reunite pentru buget, finante si banci din Parlament, a fost intrebat de Florin Roman, deputat PNL, unde sunt banii pentru cormorani. „Am inteles din programe ca sunt si aveti finantare, dar nimic despre cormorani. Domnule ministru, unde sunt banii?”, a intrebat deputatul…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, 17 ianuarie, la Targu-Jiu, in județul Gorj, cu privire la Ordonanta nr. 114/2018, care impune o taxa de 2% pe cifra de afaceri a companiilor din energie, ca "se va stradui sa o elimine" pentru societatile care produc energie pe baza de carbune. "Taxa…

- Comisarul european Miguel Arias Cañete a solicitat autoritaților române sa furnizeze informații cu privire la compatibilitatea legislației din domeniul energiei cu legislația europeana, inclusiv cu articolele din Tratatul privind funcționarea UE care vizeaza libera circulație a marfurilor.…