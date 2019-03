Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților dezbate, marți, moțiunea simpla inițiata de grupurile parlamentare ale PNL și USR impotriva ministrului Justiției. Opoziția ii reproșeaza lui Tudorel Toader ca a condus portofoliul cu cele mai puține promisiuni indeplinite din programul de guvernare, dar și “campania” ...

- Motiunea simpla intitulata "Tudorel Toader si PSD - ALDE, luati mainile murdare de pe Justitie", initiata de 91 de deputati PNL si USR, va fi citita si dezbatuta marti in plenul Camerei Deputatilor. Potrivit deciziei Biroului permanent al Camerei Deputatilor, votul final va fi dat miercuri. PNL si USR…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a evitat sa spuna, luni, in Parlament, daca PSD il sustine pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, la motiunea simpla care se va dezbate saptamana aceasta, votul urmand a se da miercuri, in plenul Camerei Deputatilor. Intrebat daca ministrul Justitiei trebuie sa aiba emotii…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a solicitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, dezbaterea in aceasta saptamana a motiunii simple pe justitie, subliniind ca, potrivit regulamentului, motiunea trebuia dezbatuta in 6 zile de la depunerea ei, cererea fiind respinsa prin vot de plen, potrivit…

