Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla privind agricultura initiata de liberali a fost respinsa miercuri in plenul Camerei Deputatilor, precizeaza AGERPRES.S au inregistrat 150 de voturi impotriva, 93 de voturi pentru si 20 de abtineri.Motiunea intitulata Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea a fost dezbatuta…

- Moțiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, intitulata "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea", a fost respinsa, miercuri, de plenul Camerei Deputaților, cu 93 de voturi pentru, 150 de voturi contra și 25 de abțineri.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea a fost respinsa miercuri de Camera Deputatilor. Cu o zi in urma, la dezbateri, Daea a sustinut ca se exagereaza cu prezentarea situatiei pestei porcine in Romania, pentru a se da impresia ca situatia este scapata de sub control, transmite…

- Motiunea simpla privind agricultura initiata de liberali a fost respinsa miercuri, de plenul Camerei Deputatilor. Au fost 93 voturi pentru, 150 impotriva si 25 de abtineri. Motiunea intitulata "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea" a fost dezbatuta in sedinta de marti, in…

- Deputatii vor vota miercuri, 26 septembrie, motiunea simpla a Partidului Național Liberal (PNL) impotriva ministrului Agriculturii, Petre Daea, intitulata „Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea”. Acesta a fost dezbatuta in plenul Camerei Deputaților, marți, 25 septembrie. Petre Daea…

- Deputatii vor vota, miercuri, motiunea simpla a PNL impotriva lui Petre Daea, intitulata "Dupa ciuma lui Caragea, Romania lovita de pesta lui Daea". La dezbaterea de marti a motiunii, acesta a prezentat evolutia pestei porcine, ilustrand cu date statistice proiectate pe ecranul principal al plenului

- Motiunea simpla depusa de PNL la adresa ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata ‘Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti’, a fost respinsa miercuri in plenul Camerei Deputatilor cu 149 voturi ‘impotriva’, 99 ‘pentru’ si 3 abtineri. Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor…

- Deputatii au respins, miercuri, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, dupa ce cu o zi in urma au avut loc dezbaterile asupra