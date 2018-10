Moţiunea simplă pe Transporturi, respinsă de Senat Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD - Rusinea Europei la infrastructura de transport", a fost respinsa, marti, in plenul Senatului. In favoarea motiunii s-au exprimat 40 de senatori, 64 au fost impotriva si opt s-au abtinut. Votul a fost secret cu bile. Cei 35 de initiatori, senatori PNL si USR, sustin ca ministrul Transporturilor "a adus in stare de dezastru sectorul rutier si calea ferata din Romania". Ei au atras atentia, totodata, asupra blocajelor zilnice din trafic in aproape toate localitatile din tara,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata „Romania sub oranduirea PSD – Rusinea Europei la infrastructura de transport”, a fost respinsa marti, in plenul Senatului. Doar 40 de senatori au votat pentru, in timp ce 64 au fost impotriva si 8 s-au abtinut. Votul a fost…

- Senatul a respins moțiunea simpla, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea Europei la infrastructura de transport", prin care PNL și USR cereau demisia ministrului Transporturilor, Lucian Șova.Citește și: Carmen Dan se DISTANȚEAZA de declarațiile lui Liviu Dragnea/DOCUMENT Senatorii…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD - Rusinea Europei la infrastructura de transport", a fost respinsa marti, in plenul Senatului, transmite Agerpres.

- "Atata dezinformare in legatura cu date publice nu poate fi decat un demers politicianist promovat de catre senatorii din Opozitie, dar pentru ca senatorii PNL si USR au atata competenta incat sa citeze informatii dintr-un site, si ma refer la Pro Infrastructura, cand redacteaza o motiune simpla,…

- Motiunea inițiata de Opoziție impotriva lui Lucian Sova, ministrul Transporturilor ,va fi dezbatuta si votata marti, in plenul Senatului, incepand cu ora 16.00, relateaza Agerpres. Textul este intitulat”Romania sub oranduirea PSD – Rusinea Europei la infrastructura de transport”. Cei 35 ...

- Motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD - Rusinea Europei la infrastructura de transport", va fi dezbatuta si votata marti, in plenul Senatului, incepand cu ora 16,00, informeaza site-ul acestui for legislativ. Cei 35 de…

- Senatorii PNL si USR au depus, miercuri, in plenul Camerei superioare a Parlamentului, motiunea simpla impotriva ministrului Transporturilor, Lucian Sova, intitulata "Romania sub oranduirea PSD, rusinea...

- Legea muntelui intra in vigoare, dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat proiectul de lege. Statul aloca de la bugetul de stat un miliard de euro pe o perioada de 10 ani, pentru dezvoltarea zonei montane din Romania și acorda compensatii banesti, proprietarilor de terenuri din zona montana,…