- Pe site-ul Ministerului Culturii și Identitații Naționale a fost postat, luni, 26 martie 2018, Documentul intitulat Lista primelor 43 de proiecte aprobate de Comitetul Interministerial pentru Centenar. Preluat de Agerpres, documentul a fost izvorul din care s-au nascut citeva știri prizarite in presa…

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador a atrage atentia ca in momentul de fata Guvernul Romaniei si Ministerul Culturii si Identitatii Nationale nu au nici un proiect real pentru a marca cea mai mare sarbatoare a romanilor, respectiv implinirea a 100 de ani de la Marea Unire. Angelica Fador a ...

- „Pe parcursul intregii zile au avut loc slujbe de pomenire si evenimente culturale menite sa-i aduca in amintire pe inaintasii nostri, cei care la 27 marite 1918 au decis prin vot nominal deschis revenirea Basarabiei la patria-mama", au precizat reprezentantii Arhiepiscopiei. Inaltpreasfintitul Teofan,…

- Motiunea a fost semnata de 108 parlamentari ai grupurilor PNL, USR si PMP. Grupul parlamentar al Partidului National Liberal din Camera Deputatilor, impreuna cu grupul parlamentar al Partidului Miscarea Populara si grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania, „constata situatia grava in care se…

- Copiii celebritaților continua sa dezvaluie secretele parinților lor joi, 29 martie, de la ora 20.00, la “Aici eu sunt vedeta”, show-ul prezentat de Cosmin Seleși, la Antena 1. De aceasta data, la “Aici eu sunt vedeta”, instrumentistul și impresarul Dan Bursuc vine impreuna cu fiul sau, Leno (10 ani),…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, a adresat marti, la un secol de la unirea Basarabiei cu Romania, un mesaj de speranta intr-un viitor european comun tuturor romanilor, de pe ambele maluri ale Prutului, subliniind ca visele pot deveni realitate. "Cu ocazia aniversarii centenarului…

- Parlamentul Romaniei a adoptat, marți, in cadrul ședinței solemn e, “Declaratia solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. S-au inregistrat 19 abțineri. In textul Declarației se precizeaza ca ”Romania și cetațenii ei sunt și vor fi intotdeauna pregatiți sa…

- Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla "PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni - Centenarul Marii Uniri", adresata ministrului Culturii, George Ivascu. Motiunea este initiata de 108 deputati de la PNL, USR si PMP. "Maine,…

- Astazi la ora 10.00, Muzeul Judetean Arges organizeaza simpozionul ,,Un secol de la unirea Basarabiei cu Romania“. Dupa Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, Basarabia a fost urmatoarea provincie care a intrat in granitele statului nou format, dupa care a urmat alipirea Bucovinei, iar apoi…

- Marți, 27 martie 2018, de la ora 15,00, la Muzeul Județean, va avea loc evenimentul dedicat centenarului Unirii Basarabiei cu Regatul Romaniei, „Basarabia – Lacrima Neamului Meu”. In cadrul acestei acțiuni, va fi evocata implinirea Centenarului Unirii Basarabiei cu Romania din 27 martie 1918, teritoriu…

- Comitetul interministerial a aprobat vineri o prima lista de 43 de proiecte pentru evenimente ce vor marca Centenarul Marii Uniri, a anuntat intr-o conferinta de presa ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, scrie NEWS.RO.Citeste si: ULTIMA ORA - Lovitura GREA pentru firma…

- In ziua de 24 Martie 2018, va avea loc o adunare publica la sediul Ministerul Afacerilor Interne, dupa urmatorul program: - intre orele 09:00 – 10:00, adunarea participanților in Piața Revoluției; - intre orele 10:00 – 12:00, adunare publica de protest in Piața Revoluției; - intre orele 12:00…

- ADVERTORIAL: Senatorul Iustin Talpoș: PSD-ALDE nu respecta Centenarul! Joaca de-a Centenarul a inceput inca de anul trecut cand Guvernul PSD condus de Mihai Tudose anunța ca Departamentul Centenar va trece din subordinea primului ministru in subordinea Ministerului Culturii și Identitații Naționale.…

- Ce s-a intamplat azi, 18 martie. Pentru cei care vor sa știe ce s-a intamplat azi, 18 martie, am facut o trecere in revista a evenimentelor importante din aceasta data. In urma cu 112 ani, pe 18 martie, Traian Vuia a reusit primul zbor cu un aparat mai greu decat aerul fara a folosi artificii precum…

- Sculptorul Constantin Brancusi depaseste celelalte curente ale secolului XX si creeaza propriul sau curent, a declarat, vineri, antropologul Matei Stircea-Craciun, cu ocazia vernisajului expozitiei "Constantin Brancusi - Intre Hobita si Paris", organizata in memoria parintelui sculpturii moderne…

- George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a vorbit joi seara, la TVR 1, la emisiunea „Romania 9”, despre motivul anularii unei mari parti a proiectelor de centenar, explicand ca este o greseala sa se considere ca incepe pe 1 decembrie si se termina pe 31 decembrie, strategia propusa…

- Muzeul Județean Argeș inaugureaza la Veneția o expoziție temporara intitulata „Memoria Marelui Razboi: Monumentele comemorative ale eroilor neamului in judetul Arges”. Expoziția este dedicata rememorarii participarii argeșenilor la Primul Razboi Mondial și va avea loc luni, 19 martie, in galeria Institutului…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea i-a adresat lui George Ivascu, Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, o serie de intrebari in legatura cu desfasurarea manifestarilor prilejuite de celebrarea „Anului Centenar” și disfuncționalitațile existente la nivelul Departamentului responsabil cu selectia si finantarea…

- Ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu, ii indeamna pe cei care participa la festivitatile prilejuite de Centenarul Marii Uniri sa tina un minut de tacere in memoria inaintasilor, dar si pentru a se gandi la felul in care pot contribui, azi, la unitatea tarii. Ivascu…

- Ambasadorul Frantei in Romania: "Clujul a devenit un model pentru celelalte orase din regiune" Ambasadorul Frantei in Romania, Michele Ramis, a spus miercuri, la Cluj, ca tema dezvoltarii durabile a oraselor este in acest moment motorul colaborarii dintre Franta si Romania, iar anul 2018, in care romanii…

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- O fresca a primilor ani ai epidemiei de SIDA in Franta si adaptarea unui roman despre Primul Razboi Mondial, cu 13 nominalizari fiecare, sunt marii favoriti la premiile Cesar, ce vor fi decernate vineri seara la Paris in cadrul unei ceremonii ce urmeaza sa fie cel mai probabil dominata de apeluri…

- Consiliul Județean Vrancea a dat in judecata Guvernul Romaniei și Ministerul Finanțelor Publice și solicita obligarea acestor instituții sa radieze din domeniul public al statului, imobilul in care funcționeaza administrația județeana. Dosarul se afla pe rolul instanței de la Curtea…

- Zeci de aradeni ne-au contactat, in ultima perioada de timp, la redactie, pentru a se interesa de soarta Monumentului Marii Uniri. Autoritatile par a fi la fel de preocupate de aceasta problema. Cel putin asta am putea deduce dintr-un document al Ministerului Culturii adresat primarului Gheorghe Falca,…

- Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei…

- In cadrul celei de-a XXI-a sesiuni ordinare, cu caracter jubiliar, a Adunarii Generale a Asociației Comunelor din Romania (AcoR), desfașurata la București in aceste zile (18-21 februarie), comuna Șiria a primit Titlul de Merit „Nicolae Sabau” și Diploma de Excelența pentru anul 2017, in semn de recunoștința…

- Cu ocazia Centenarului Marii Uniri, IT-stii romani au dezvoltat o aplicatie gratuita pentru telefoanele mobile numita „CelebRo", prin care vor fi localizate adrese din Paris pe unde au trecut...

- Secia &bdquoIstorie&rdquo a Muzeului Brilei&bdquoCarol I&rdquo în colaborare cu Colegiul Naional &bdquoGheorghe Munteanu Murgoci&rdquo Brila organizeaz miercuri 21 februarie ora 12 o activitate cu tema Tratatul de la Buftea &ndash preliminarii i consecine. Prezint dr. Adrian Trifan cercettor se...

- ”Astazi, numele lui este pomenit cu respect pe orice continent, dar cu pronunția șlefuita a limbii franceze. Daca ar vedea caciula de pe A, ar ști cu toții de unde vine acest uriaș. Oricine a trecut pragul atelierului sau din Paris poate spune ca a vazut Romania. Ca a privit-o in ochi. Gloria artistului…

- Silvia, Denisa si Larisa s-au clasat pe primul loc in topul preferintelor juratilor. Marisa s-a aflat pe locul 2. Alina, Otilia si Beatrice au fost la egalitate; la fel si Andreea, Emiliana si Iuliana. Denisa a primit trei puncte din partea lui Alex Velea, Victor Slav si Bogdan Vladau, iar…

- JTI a fost certificata, pentru al cincilea an consecutiv, Top Employer Romania 2018 (Angajator de Top) și Top Employer Europe 2018, in urma evaluarii realizate de Institutul Top Employers. Certificarea reprezinta o recunoaștere a condițiilor excelente de munca oferite de JTI și a mediului de lucru propice…

- In memoriile sale „Calator fara harta“, diplomatul Dimitrie D. Dimancescu relateaza jocurile facute la Conferinta de Pace de la Paris din 1946, unde cativa politicieni romani, grupati in jurul ministrului de externe Gheorghe Tatarescu, au sperat sa poata salva Basarabia, Transilvania, nordul Bucovinei…

- Elena Udrea a plecat in Costa Rica. A aterizat pe aeroportul internațional San Juan pe 7 februarie, conform RISE Project . Avocatul Elenei Udrea, Alexandru Chiciu, a tinut sa precizeze, in urma cu o saptamana, ca aceasta se afla in Grecia, dupa ce s-a vehiculat ca ar fi plecat in Costa Rica, unde se…

- Prezentam scrisoare deschisa adresata presedintelui Klaus Iohannis, prim ministrului Viorica Dancila si secretarului de Stat Gratiela Draghici, referitoare la prolematica egalitatii de gen. Scrisoarea este semnata de reprezentanti ai mediului academic si ai organizatiilor non-guvernamentale de profil.…

- Un om al strazii face senzație pe Twitter cu postarile sale. Un om al strazii din Paris a devenit vedeta pe Twitter, strangand 20.000 de followeri pe contul sau care arata viața de pe strazile capitalei Franței. Christian Page a fost ospatar-șef la un restaurant de lux in districtul Madeleine al Parisului…

- MEMORIU… Salariatii Bibliotecii Nationale „Stroe Belloescu” Barlad au inaintat un memoriu privind nemultumirile legate de salarizare, catre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, Guvernului Romaniei. Prin acest memoriu se arata ca biblioteca din Barlad…

- Romania a creat precedentul periculos al reabilitarii unei organizatii fasciste Cunoscutul politolog si analist economic roman, dr. Radu Golban, a dat publicitații scrisoarea deschisa pe care a adresat-o sefilor de stat si de guvern ai Puterile Aliate si Asociate in al Doilea Razboi Mondial, precum…

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- In fiecare an, la data de 24 ianuarie sarbatorim Unirea Principatelor Romane, infaptuita in 1859 și care ne ofera un placut prilej de rasfoire a filelor de istorie care oglindesc evoluția romanilor spre unitate de neam și țara. Inca din timpuri stravechi exista la romani o conștiința populara și una…

- La invitatia Despartamantului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebes, in cadrul ciclului de conferinte ,,Si Sebesul a facut Unirea!”, istoricul Ioan Bolovan, prorector al Universitatii ,,Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, va conferentia la Sebes, despre dimensiunea mioritica a Marii Uniri. In cadrul acestei manifestari…

- Primele masuri la Federația Romana de Judo dupa ce ANAF a descoperit o gaura de peste 550.000 de euro. Raportul ANAF asupra activitații de la FRJ in perioada 2011-2015 indica peste 550.000 de euro evaporați in mandatele foștilor președinți Eduard Doandeș și Doru Sapta. Concluzia unui raport ANAF finalizat…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- Ziua Culturii Nationale va fi marcata luni in Capitala printr-o serie de manifestari - simpozioane, lansari de carte, concerte si slujbe de pomenire, la implinirea a 168 de ani de la nasterea poetului national Mihai Eminescu. * Academia Romana va organiza luni, de la ora 10,00, simpozionul…

- La inceputul Marelui Razboi, soldatii purtau doar chipiu, din material textil, soldatii incercand sa se protejeze cat mai bine, folosind chiar si boluri de supa puse sub acesta. Casca model Adrian, inspirata din modelul castilor pompierilor din Paris, a ajuns in dotarea Armatei Romaniei in ianuarie…

- Academia Romana va organiza luni, 15 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Nationale, simpozionul "Cultura romana la ceas aniversar - Centenarul Marii Uniri". Evenimentul, organizat de Sectia de Filosofie, Teologie, Psihologie si Pedagogie si de Sectia de Filologie si Literatura ale Academiei…

- Daca de sarbatori ati pus accent mai mult pe cumparaturile pentru mesele de Craciun si Revelion, ei bine, acum este perioada propice pentru shopping vestimentar. Mall-urile din Constanta ne ademenesc cu oferte promotionale pentru colectiile toamna-iarna. Totodata, magazinele au afisat reduceri chiar…

- Cooperarea intre Franta si Turcia este de o ''importanta vitala'' pentru pacea mondiala, a apreciat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan inainte de a pleca la Paris, unde urmeaza sa poarte discutii cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Cred…