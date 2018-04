Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului parlamentar ALDE de la Camera Deputatilor, Varujan Vosganian, a declarat marti ca pentru a sarbatori Centenarul prima conditie e "sa fim la inaltime", iar sarbatoarea nu incepe cu statuile de la Arad si de la Alba Iulia, ci "cu monumentele sufletesti care se cladesc in piepturile…

- Motiunea simpla initiata de Opozitie impotriva ministrului Culturii va fi dezbatuta, marti, in plenul Camerei Deputatilor. Intitulat “PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni – Centenarul Marii Uniri”, documentul cere demiterea lui George Ivascu. Motiunea ...

- "Saptamana viitoare am hotarat sa depunem motiunea impotriva ministrului Fondurilor Europene, la Senat. Motiunea (cu – n.r.) trage semnale de alarma ca exista un pericol extrem de mare pentru Romania sa pierdem sute de milioane fonduri europene, sa fie dezangajate fonduri europene pe mai multe programe,…

- Deputatii USR au organizat un protest ad-hoc in plenul Camerei Deputatilor, acolo unde se dezbat cele trei legi ale justitiei, revizuite dupa deciziile de neconstitutionalitate ale Curtii Constitutionale. Acestia au imbracat cu tricouri pe spatele carora care scrie "#FaraPenali" si s-au asezat cu spatele…

- Grupurile parlamentare ale partidelor USR, PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii din Romania, George Ivascu, motivand ca dupa trei luni de la inceperea anului Centenar, niciun proiect dedicat sarbatoririi Marii Uniri nu a fost aprobat si inceput.

- Liberalii vor depune la Senat o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Biroul Executiv a decis sa depuna o motiune impotriva Rovanei Plumb. Motiunea va fi depusa de grupul PNL din Senat. Este o motiune in care solicitam…

- Moțiunea simpla impotriva lui Iurie Leanca, inițiata de PSRM și PCRM a cazut. Inițiativa acestora nu a intrunit numarul de voturi, doar 25 de deputați au votat pentru demisia lui Iurie Leanca.

- Motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa, prin care i se reproseaza, printre altele, intarzierile la plata salariilor si lipsa banilor, situatie care poate duce la demisii, comasari si inchideri de scoli, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 5 - 11 martie: *** Motiunea simpla pe Educatie depusa de deputatii PNL va fi dezbatuta luni, 5 martie, in plenul Camerei, iar miercuri, 7 martie, va fi supusa votului. Deputatii PNL au depus miercuri, in plenul Camerei, motiunea simpla pe Educatie,…

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Uniunea Salvati Romania a anuntat vineri ca initiaza o…

- Moțiunea simpla depusa de deputații socialiști impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, va fi examinata vineri in Parlament. Decizia a fost luata astazi la ședința Biroului Permanent.

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, depusa de 62 de deputati PNL, a fost respinsa miercuri de plenul Camerei Deputatilor, cu 96 de voturi "pentru", 157 de voturi "impotriva"si 16 abtineri, relateaza News.ro.

- Motiunea impotriva ministrului Muncii, depusa de PNL, a fost dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. ”Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta crasa de care a dat dovada in exercitarea mandatului de ministru, Romania fiind un caz unic in lume in care…

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP. Deputatii PSD-ALDE au votat impotriva audierii lui Dragnea, in timp ce deputatii…

- Opozitia a acuzat, luni, la dezbaterea motiunii simple impotriva ministrului Muncii depuse de PNL, fiscalitatea haotica, lipsa de pregatire a ministrului Muncii si promisiunile fara acoperire ale PSD, la randul sau, reprezentantul ALDE admitand ca lucrurile sunt perfectibile, dar ca partidele aflate…

- Camera Deputatilor dezbate, luni, motiunea simpla a PNL intitulata „Lia Olguta Vasilescu - Ministrul Minciunii si al Injustitiei Sociale”. Potrivit moțiunii, romanii au salarii mai mici sau, mai mult decat atat, trebuie sa aduca bani de acasa la sfarsitul unei luni de munca. Olguta…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata “Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii ...

- Saptamana viitoare parlamenentarii PSD de Gorj au ocazia sa demonstreze daca vor sau nu binele cetațenilor. Afirmația ii aparține deputatului PNL, Dan Valceanu care susține ca luni va fi votata in Parlament moțiunea liberalilor impotriva actualului ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu. In cazul…

- "Deputatii grupului PNL anunta depunerea motiunii simple intitulate 'Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale' pentru a semnala gravele probleme cu care se confrunta sistemul public si privat, culminand cu a fi unici in lume, astfel incat la sfarsitul unei luni de munca…