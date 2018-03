Stiri pe aceeasi tema

Doina Gradea, despre difuzarea interviului cu Sebastian Ghița la TVR1: Nu am interferat nici macar o secunda in politica editoriala a Televiziunii publice, a spus președintele interimar al SRTV, marți, in cadrul audierii din comisiile de cultura ale Parlamentului, la intebarea președintelui comisiei

Opozitia a depus, luni, in plenul Camerei Deputatilor, motiunea simpla "PSD calca in picioare cea mai mare sarbatoare a romanilor de pretutindeni – Centenarul Marii Uniri", impotriva ministrului Culturii, George Ivascu . Motiunea simpla este initiata de 108 deputati de la PNL, USR si PMP.

Ministrul Culturii, George Ivascu, a precizat vineri ca programul incarcat de la minister nu i-a permis sa raspunda invitatiei presedintelui Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), de a se prezenta la audieri. "Au fost trei invitatii la care au participat reprezentanti

Ce proiecte pentru Centenar a gasit ministrul Ivașcu la Ministerul Culturii: Campionat intercomunal de fotbal, instalarea a o suta de bancuțe, spectacol de muzica patriotica. Ministrul a prezentat, vineri, la Palatul Victoria, stadiul implementarii proiectelor pentru Centenarul Marii Uniri

Autor: Octavian ANDRONIC Dupa 6 ani, la București face explozie o scrisoare a comisiei Europene adresata Guvernului Romaniei prin care se cerea , fara ocolișuri, condamnarea unor persoane suspectate de corupție STOP Nu o recomandare, ci pur și simplu o „directiva" transmisa sub semnatura secretarului

ADVERTORIAL: Senatorul Iustin Talpoș: PSD-ALDE nu respecta Centenarul! Joaca de-a Centenarul a inceput inca de anul trecut cand Guvernul PSD condus de Mihai Tudose anunța ca Departamentul Centenar va trece din subordinea primului ministru in subordinea Ministerului Culturii și Identitații Naționale.

"Anul centenar trebuie sa fie unul sarbatorit in spiritul Unirii de acum 100 de ani, dar acest lucru nu este posibil cu un ministru care refuza dialogul si saboteaza executarea unor lucrari de maxima importanta ca monumentul de la Alba Iulia. Este inacceptabil ca nu se doreste urgentarea procedurilor

USR impreuna cu PNL si PMP initiaza o motiune simpla impotriva ministrului Culturii George Ivascu. Opoziția susține ca pana la aceasta ora, nu exista niciun proiect pentru Centenar. Partidele de opoziție, PNL, USR și PMP, inițiaza o moțiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivașcu.

Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul in care gestioneaza proiectele legate de Centenar. 'Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL

Romania este in acest an invitata de onoare a Targului International de Carte de la Leipzig, cel mai important eveniment european de profil dedicat promovarii lecturii si unul dintre cele mai vechi targuri de acest gen din intreaga lume, care va debuta pe 15 martie. Potrivit unui comunicat

Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor ii solicita presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile la legile justitiei si sa suspende dezbaterile in Comisia speciala pana la primirea acestui punct de vedere.

George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare

Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, OUG 91/2017 care majoreaza cu pana la 15% salariile mai multor categorii profesionale, stabileste plata orelor suplimentare ale politistilor cu 75% din solda lor de baza, plafondandu-le la 3% si dubleaza salariile personalului Institutului Elie Wiesel.

Ministrul Culturii și Identitații Naționale, George Ivașcu, a participat marti, 6 martie 2018, la primul Comitet Interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre Prim-Ministrul Romaniei, Viorica Dancila, la Palatul Victoria. George Ivașcu a prezentat o analiza a stadiului

Comisia de munca si protectie sociala din Camera Deputatilor a votat, marti, un amendament la Legea de aprobare a OUG 79/2017, care prevede acordarea unui spor de 15% pentru persoanele cu handicap vizual. Parlamentarii analizeaza corectiile la OUG 79/2017 privind modificarea Codului fiscal

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a reiterat luni solicitarea liberalilor ca Parlamentul sa ceara un punct de vedere Comisiei de la Venetia pe modificarile privind legile Justitiei, aratand ca, in caz contrar, deputatii si senatorii partidului

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca parlamentarii liberali au fost mandatati sa voteze impotriva proiectului privind plafonarea dobanzilor, explicand ca "nimeni nu a pus pistolul in tampla niciunui beneficiar de credite sa semneze contractul in momentul in care a solicitat creditul

Zeci de aradeni ne-au contactat, in ultima perioada de timp, la redactie, pentru a se interesa de soarta Monumentului Marii Uniri. Autoritatile par a fi la fel de preocupate de aceasta problema. Cel putin asta am putea deduce dintr-un document al Ministerului Culturii adresat primarului Gheorghe Falca

Ministrul culturii, George Ivașcu, a avut, miercuri, o intalnire cu o delegație a Google prezenta in Romania. Pe agenda discuțiilor dintre cele doua parți s-a aflat propunerea de Directiva privind Dreptul de Autor in Piața Unica Digitala dar și intenția Google de a se alatura Ministerului Culturii

Conform deputatului liberal Danut Bica, biserica Bratienilor de la Vila Florica are un statut juridic neclar, aceasta neaflandu-se nici in proprietatea familiei, nici a Consiliului Local al Orașului Ștefanești, Consiliului Județean Argeș, Ministerului Culturii și Identitații Naționale sau Arhiepiscopiei

Plenul reunit al celor doua Camere a adoptat, marti, cu 225 de voturi „pentru" si 106 voturi „impotriva", proiectului de hotarare privind infiintarea Comisiei parlamentare de ancheta referitoare la verificarea activitatii directorului SPP.

Pentru inființarea Comisiei de verificare a SPP s-au inregistrat 225 de voturi "pentru" si 106 "impotriva". Rapoarte de activitate a directorului SPP din ultimii 5 ani Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite pentru respectarea ordinelor pe unitate

Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au anuntat joi ca infiintarea Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP) va fi decisa in plenul reunit marti, la ora 14.00. Potrivit proiectului de infiintare a Comisiei, aceasta va fi condusa de un membru PSD, un vicepresedinte

CHIȘINAU, 13 feb – Sputnik. Sapte persoane, printre care specialisti în domeniul constructiilor, au fost retinute astazi, în urma unor perchezitii efectuate de catre CNA si procurorii Anticoruptie în sediile Primariei Capitalei, Serviciului Cadastral Teritorial (SCT) Chisinau

Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile" pe care le introduce in opinia publica.

Membrii comisiei de ancheta in cazul Sufrageria au prezentat raportul in fața parlametarilor. Aceștia susțin ca exista elemente care sa arate neregulile comise de șefa DNA. Raportul a fost adoptat de Plenul comun al Parlamentului, cu 205 voturi pentru. Membrii comisiei au acuzat-o

Steluta Cataniciu a afirmat, in plen, ca au existat incercari de blocare a activitatii Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 deoarece au fost "deranjati cei care au detinut si mai detin astazi fraiele statului paralel". "Nu am dorit spectacol mediatic" "Avand

Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba loc luni este inscris raportul Comisiei de ancheta privind organizarea alegerilor din anul 2009, dar si depunerea juramantului de catre deputatul PSD

Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara faptul ca membrii Comisiei de Etica au decis cu patru voturi din sapte excluderea primarului de Iasi Mihai Chirica din PSD, propunerea fiind inaintata Biroului Permanent Judetean al organizatiei. Totodata, Comisia de Etica a mai propus excluderea

Noua sesiune a Parlamentului a inceput ieri, iar printre prioritatile coalitiei PSD-ALDE se numara modificarea Codului penal si a Codului de procedura penala, o noua lege a pensiilor si salariilor, modificarea legislatiei sigurantei nationale, care vizeaza SRI si SIE, dar si proiectul Codului administrativ

Propunerea ca Liviu Pop sa ocupe in aceasta sesiune parlamentara, care incepe joi, functia de presedinte al Comisiei de invatamant a fost facuta de liderul de grup Serban Nicolae, fiind supusa la vot. Votul a fost secret. Comisia de invatamant din Senat este esentiala, intrucat Senatul este camera decizionala

Parlamentul sustine ca a acceptat de principiu majoritatea recomandarilor care au parvenit de la Comisia de la Venetia cu privire la modificarea sistemului electoral, insa in realitate lucrul a fost facut cu jumatati de masura. De aceasta parere este directorul de programe in cadrul Asociatiei Promo-LEX

Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare in Europa (OSCE), se arata intr-o analiza a Asociației Promo-LEX.

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in privinta Legii 304/2004 privind organizarea judiciara este o victorie partiala si considera regretabila respingerea solicitarii de sesizare a Comisiei de la Venetia. O prima initiativa din pachetul de modificari a legilor

Liviu Bratescu, coordonatorul Comisiei de Cultura a PNL, considera ca anul 2017 a fost unul complet ratat de conducerea Ministerului Culturii si Identitatii Nationale. In acelasi timp, nu exista niciun motiv de optimism privind indreptarea activitatii in 2018, cu exceptia posibilei schimbari a titularului

Comisia parlamentara care investigheaza alegerile prezidentiale din 2009 isi incheie activitatea. Maine va fi prezentat raportul final al activitatii comisiei. Timp de 8 luni, alesii au incercat sa afle daca

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. Citește și: RASTURNARE DE SITUATIE…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- "Legile nu au ajuns la Guvern niciodata, din diverse considerente, unul dintre ele fiind de natura tehnica. Din Parlament, nu puteau iesi fara avize de la Comisia de la Venetia care se intrunea in ianuarie a.c.. In ianuarie 2017, a fost scandalul ca de ce au fot facute noaptea ca hotii in Guvern…

- Parlamentarii PNL au inaintat, marti, o scrisoare presedintelui CCR, Valer Dorneanu, solicitandu-i sa ceara punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, inainte de a se pronunta asupra sesizarilor primite cu privire la modificarile aduse legilor justitiei.

- Grupurile parlamentare ale PNL vor solicita CCR sa ceara Comisiei de la Venetia un punct de vedere fata de sesizarile de neconstitutionalitate formulate de PNL si de ICCJ cu privire la legile Justitiei, a declarat, luni, presedintele PNL, Ludovic Orban, dupa Biroul Executiv National.

