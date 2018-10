Motiunea PNL pe Cultura a picat Dezbatuta in prima zi a saptamanii, in prezenta ministurlui Ivascu, motiunea simpla a fost supusa, miercuri, votului parlamentarilor prezenti in plenul Camerei. Initiativa parlamentara pe care au depus-o 65 de deputati liberali, sub titlul “PSD ingroapa Cultura chiar in anul celebrarii Centenarului”, a fost respinsa, dupa ce s-a constatat ca au fost doar 88 de […] Motiunea PNL pe Cultura a picat is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

