Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea simpla pe energie va fi dezbatuta în plenul Camerei Deputatilor luni, iar votul final va fi marti, anunța Agerpres.Demersul apartine PNL iar textul motiunii este intitulat "SOS sectorul energetic - PSD si ALDE duc România în bezna".Motiunea este semnata…

- PNL a depus in Parlament o moțiune pe energie impotriva ministrului Anton Anton, a declarat unul dintre cei doi deputați PNL care au redactat-o, Sorin Bumb. Moțiunea se numește ”SOS sectorul energetic! PSD – ALDE duc Romania in bezna” și a fost inițiata de Sorin Bumb și Virgil Popescu. Deputatul de…

- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, o motiune simpla pe Energie, a anuntat in plen deputatul Virgil Popescu. "Grupul PNL anunta depunerea motiunii simple contra ministrului Energiei, Anton Anton, - 'SOS sectorul energetic - PSD si ALDE duc Romania in bezna'. Motiunea…

- ​Senatorii vor dezbate și vota luni, începând cu ora 16.00, moțiunea ”Justiția - victima sigura în mâinile lui Toader”, demersul opoziției contra ministrului justiției venind în contextul în care Liviu Dragnea i-a dat practic un ultimatum lui Tudorel Toader.…

- Camera Deputaților va dezbate, luni, de la ora 16.00, moțiunea simpla intitulata „Lacomia pesedista submineaza economia nationala” și initiata de grupurile PNL, USR si PMP la adresa ministrului Finantelor Eugen Teodorovici. Votul va fi dat in plenul de miercuri, potrivit Mediafax.„Ne-ați mințit,…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a solicitat, luni, in plenul Camerei Deputatilor, dezbaterea in aceasta saptamana a motiunii simple pe justitie, subliniind ca, potrivit regulamentului, motiunea trebuia dezbatuta in 6 zile de la depunerea ei, cererea fiind respinsa prin vot de plen, potrivit…

- Un studiu realizat de Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) arata faptul ca 23% dintre gospodariile din Romania sunt afectate de saracia energetica, adica intampina dificultati in a-si asigura nevoia de energie la costuri accesibile. In cifre absolute, acest lucru inseamna 1.732.257 de…