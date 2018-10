Moţiunea pe Economie, vot în Camera Deputaţilor "Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva. Dar Guvernul PSD-ALDE isi continua activitatea pe doua planuri, cea prezentata public, pe canalele media obediente, si cea reala, resimtita in buzunarele fiecarui roman. Cu toate avertismentele trase de noi, Guvernul isi continua triumfalist marsul spre criza economica anuntata de o inflatie scapata de sub control, un buget golit de promisiuni tot mai greu de onorat, un mediu de afaceri ingrijorat si pesimist, companii de stat lasate fara bani de investitii si datorii externe… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

