Motiunea pe Economie, la vot in Camera Deputatilor

Stiri pe aceeasi tema

- Deputații vor vota, miercuri, in ședința de plen, moțiunea simpla prin care PNL cere demisia lui Danuț Andrușca din funcția de ministru al Economiei. Liberalii acuza ca Andrusca a blocat legile redeventelor, minelor si apelor minerale. Motiunea simpla a liberalilor se numește „Danut Andrusca sau cum…

- Motiunea simpla prin care liberalii cer demisia ministrului Economiei, Danut Andrusca, va fi votata miercuri in plenul Camerei Deputatilor. ‘Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva. Dar Guvernul PSD-ALDE isi continua activitatea…

- Deputații dezbat luni moțiunea simpla pe Economie prin care liberalii cer demisia ministrului Economiei, Danuț Andrușca. Votul urmeaza sa fie dat miercuri. Deputații PNL cer demisia lui Danuț Andrușca , la aproape patru luni de la momentul in care senatorii au respins moțiunea simpla impotriva ministrului…

- Camera Deputatilor va dezbate, luni, de la ora 16.00, motiunea simpla prin care liberalii ii cer demisia lui Danut Andrusca din functia de ministru al Economiei, urmand ca aceasta sa fie votata in plenul de miercuri.

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla pe Economie in care liberalii solicita demisia ministrului economiei Danut Andrusca, urmand ca votul sa fie dat miercuri, scrie Agerpres.ro.Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva.…

- Camera Deputatilor dezbate luni motiunea simpla pe Economie in care liberalii solicita demisia ministrului economiei Danut Andrusca, urmand ca votul sa fie dat miercuri. ‘Economia tarii este in impas. Fara viziune, fara reguli, fara strategii, economia nationala este o barca in deriva. Dar Guvernul…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a redepus marti in plen motiunea simpla pe Economie. "Depunem astazi motiunea simpla pe economie 'Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania'. Dorim sa avem o dezbatere foarte serioasa…

- Grupul parlamentar al PNL de la Camera Deputatilor a depus miercuri o motiune simpla impotriva ministrului Economiei, Danut Andrusca. "Va anunt, in numele PNL, ca depunem astazi motiunea simpla 'Danut Andrusca sau cum sa destabilizezi deliberat economia Romaniei. Incompetenta falimenteaza Romania'.…