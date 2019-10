Moţiunea, îngrijorări din partea opoziţiei. Valeriu Steriu: Ar arunca țara în haos "Consecințele deciziilor iresponsabile ale președintelui ii afecteaza tot pe cetațeni. Noi ne vom consulta cu juriștii pentru a gasi o cale legala ca sa stopam acest abuz. Doamna premier a anunțat ca vom merge in Parlament și așa vom face. Cat despre președinte, așa cum blocheaza activitatea ministerelor, ține ocupata și propria sa catedra de la liceu Brukenthal din Sibiu. Suntem mult mai uniți decat opoziția. Ceea ce s-a intamplat miercuri a fost o eroare pe care ne-am asumat-o și care cu siguranța nu se va mai repeta. Suntem siguri ca opoziția nu va asigura numarul suficient de voturi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi seara, la Romania TV, ca in cazul in care motiunea de cenzura la adresa Guvernului pe care-l conduce va trece in Parlament, va lupta si mai mult, din opozitie, pentru castigarea alegerilor prezidentiale si revenirea PSD la guvernare, transmite Agerpres. Intrebata…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a analizat votul de miercuri intr-o intervenție telefonica la realitatea Tv, de joi dupa amiaza: ”Noi am numarat ier 194 de oameni ai opoziției in sala, deci mai trebuie sa vina 40 ca sa treaca moțiunea. Cam aștia sunt votanții Opoziției. 194 e foarte diferit…

- ”Noi chiar am crezut ca semnatarii motiunii vor sa dea jos Guvernul cat mai repede, asa ca le-am propus ca votarea sa fie sambata. PNL chiar isi doreste ca sambata sa fie zi lucratoare pentru toata lumea, deci nu vad de ce ar avea o problema. Dar toti acesti ipocriti evita sa urgenteze votul pe care…

- In sedinta Birourilor Permanente reunite reprezentantii PSD si ai Opozitiei s-au certat pe tema calendarului motiunii, in conditiile in care social-democratii vor ca documentul sa fie dezbatut si votat sambata.

- Premierul Viorica Dancila se declara convinsa ca moțiunea de cenzura pregatita de opoziție nu va trece in urma votului din Parlament. Intr-o postare pe Facebook, Dancila susține ca demersul adversarilor politici va fi un eșec și ii acuza pe aceștia nu au prezentat nicio alternativa in cazul caderii…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca moțiunea de cenzura nu va trece pentru ca reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". Moțiunea de cenzura cu care ne amenința opoziția nu va trece nici de aceasta data. Au mai…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, intrucat reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". "Motiunea de cenzura cu care ne ameninta Opozitia nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, si…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca motiunea de cenzura nu va trece nici de data acesta, deoarece opozitia a esuat „lamentabil” la fiecare motiune. „Motiunea de cenzura cu care ne ameninta opozitia nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, si au esuat lamentabil.…