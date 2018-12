Parlamentarii PNL, USR si PMP Florin Citu, Ionut Mosteanu si Robert Turcescu au declarat, vineri, dupa depunerea motiunii de cenzura, ca Guvernul Dancila trebuie trimis "acasa", Citu precizand ca un grup important de senatori de la putere intentioneaza sa voteze motiunea. "Astazi am depus motiunea de cenzura "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!" Este o motiune de cenzura pe care eram obligati sa o depunem, avand in vedere starea in care aceasta guvernare a dus Romania astazi, dar mai ales avand in vedere viitorul sumbru pe care il intrevedem daca aceasta guvernare ramane in Romania.…