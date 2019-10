Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc joi dimineata, in sedinta comuna, pentru citirea motiunii de cenzura, care va fi dezbatuta si votata saptamana viitoare, pe 10 octombrie. Motiunea de cenzura intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!" a fost depusa marti…

- Opozitia a castigat o batalie foarte importanta in plenul reunit al Parlamentului, respingand ordinea de votata de PSD in Birourile Permanente. Prin urmare, motiunea de cenzura nu va mai fi votata sambata, ci joia viitoare. Opozitia anunta ca are deja cu 14 voturi mai mult decat are nevoie pentru a…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati…

- UPDATE, ora 18:12 – Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament. Motiunea, intitulata ‘Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!’, are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR,…

- Luni o sa hotaram daca o depunem luni sau marti, oricum saptamana viitoare, cel putin in momentul de fata aceasta este hotararea: saptamana viitoare sa o depunem. Mai avem discutii cu celelalte formatiuni politice (...). Daca toti cei care au semnat se tin de cuvant, motiunea trece sigur'; a spus…

- Calin Popescu Tariceanul, liderul ALDE, a declarat, marți, ca Opoziția are în prezent 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, dintre care 20 sunt parlamentari din ALDE. „În momentul acesta, știu ca sunt 238 de semnaturi, fața de cele 233 necesare. Din partea noastra, au fost 20…

- Opoziția amana cu o saptamana depunerea moțiunii de cenzura. Deși toate partidele sunt de acord și susțin acest demers, social-democrații se declara liniștiți in privința supraviețuirii guvernului Dancila.

- Intrebat duminica la Digi 24 daca PNL va depune moțiunea de cenzura saptamana viitoare, liderul liberalilor a spus ca negocierile cu partidele vor continua și, cand vor fi 233 de semnaturi, atunci va fi depusa. „Depunem moțiunea de cenzura. Saptamana viitoare avem noi runde de discuții cu…