- Surse liberale au declarat pentru stiripesurse.ro ca PNL a strans 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura, aceasta urmand sa fie depusa vineri, cel tarziu luni. PNL a decis sa depuna in Parlament moțiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila vineri, pe 27 septembrie, arata G4Media.ro…

- Liberalii au reusit sa atraga si sustinatori din partea PSD, pentru motiunea de cenzura care ar urma sa fie depusa cel tarziu la sfarsitul acestei saptamani sau inceputul saptamanii viitoare. Potrivit unor surse parlamentare, cel putin trei parlamentari de la PSD ar fi semnat motiunea, si mai multi…

- PNL a strans 238 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura privind demiterea Guvernului Dancila, au declarat surse liberale pentru MEDIAFAX. Printre semnatarii moțiunii se numara și doi deputați PSD, aceasta urmand sa fie depusa posibil vineri, cel tarziu luni, 30 septembrie.Surse liberale au…

- "Am avut o sedinta ALDE, in care am avut pe ordinea de zi dezbaterea in legatura cu votul pe motiunea de cenzura. Si, cu toate ca o serie de parlamentari mi-au spus inainte de aceasta sedinta ca ei sunt hotarati sa voteze motiunea, corect, democratic, am vrut sa avem aceasta discutie in Biroului…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu a anuntat, luni, la finalul sedintei conducerii, ca formatiunea a decis sa voteze motiunea de cenzura, decizia venind in urma "agresivitatii" premierului care a incercat sa destructureze partidul". ALDE va da 20 de semnaturi pentru motiunea de cenzura, a mai spus…

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Kelemen Hunor declara ca UDMR nu va sustine un eventual Guvern minoritar PSD: ”Noi am luat o decizie in mai, cand am spus inainte de europarlamentare ca nu sustinem Guvernul PSD-ALDE, nu s-a schimbat nimic de atunci. Noi am votat o motiune de cenzura in iunie, nu a trecut motiunea de cenzura nici…