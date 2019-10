Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca ar fi 237 de semnaturi pentru moțiunea PNL prin care Ludovic Orban iși propune daramarea Guvernului Dancila. Dar alternativa n-a fost prezentata țarii, singura care a circulat a fost generata de negocieri cu privire la un Guvern din care ar face parte toate partidele de Opoziție. …

- Liberalii depun astazi la Parlament moțiunea de cenzura impotriva Guvernului. Liderul PNL Ludovic Orban susține ca opoziția are voturile necesare și chiar cateva in plus, ca sa demita cabinetul condus de Viorica Dancila.

- Liderul PNL Ludovic Orban le-a transmis liberalilor ca motiunea de cenzura va fi depusa luni, 30 septembrie. Calin Popescu Tariceanu i-a primis 22 de voturi de la ALDE, insa Orban se bazeaza pe 18-19, sustin surse din conducerea PNL pentru Adevarul. Fara voturile ALDE, motiunea nu trece.

- Parlamentarii PNL au fost anunțați de la varful partidului ca liberalii nu au fost niciodata atat de aproape de intrarea la guvernare din 2017 incoace, au zis surse PNL pentru STIRIPESURSE.RO.PNL a ales o metoda atipica la moțiunea de cenzura pregatita in aceasta toamna. Pentru depunerea moțiunii…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL s-ar putea anunța un eșec. Ludovic Orban a afirmat ca o depune daca are garanția celor 233 de voturi in Parlament. A spus, miercuri, ca a trimis-o catre partidele din Opoziție.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…