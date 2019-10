Stiri pe aceeasi tema

- Moțiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila se citește vineri, 3 octombrie, in Parlament și va fi votata joia viitoare, pe 9 octombrie. Opoziția a inregistrat joi, 2 octombrie, o prima victorie și a reușit sa respinga in plen calendarul propus de social-democrați. Aceștia ar fi dorit ca moțiunea…

- Opoziția a reușit o victorie importanta impotriva PSD care incearca in continuare prin toate mijloacele sa blocheze votul la moțiunea de cenzura. Partidele din Opoziție s-au unit și au respins, prin vot, calendarul stabilit de PSD prin care votul la moțiune ar fi urmat sa fie dat sambata. Ordinea…

- In sedinta Birourilor Permanente reunite reprezentantii PSD si ai Opozitiei s-au certat pe tema calendarului motiunii, in conditiile in care social-democratii vor ca documentul sa fie dezbatut si votat sambata.

- Conducerea Parlamentului a fost convocata, miercuri, de la ora 10,30, pentru a stabili calendarul dezbaterii motiunii de cenzura. Deja, o prima sedinta a fost suspendata, marti seara, din lipsa de cvorum, Opozitia acuzand PSD-ul ca vrea sa impuna votul la motiune intr-o zi de week-end. Liderii Opozitiei…

- A inceput razboiul politic la cel mai inalt nivel! Liberalii au depus motiunea de cenzura. Opozitia sustine ca are numarul de voturi pentru a darama Guvernul, in timp ce Viorica Dancila este convinsa insa acest demers va esua.

- Premierul Viorica Dancila sustine ca motiunea de cenzura nu va trece, intrucat reprezentantii Opozitiei nu au "cea mai mica idee despre ce vor face a doua zi". "Motiunea de cenzura cu care ne ameninta Opozitia nu va trece nici de aceasta data. Au mai incercat acest lucru, nu de mult, si…

- Premierul Viorica Dancila recunoaste ca nu va veni, deocamdata, cu remanierea in Parlament si ca asteapta ca Opozitia sa depuna motiunea de cenzura. Sefa Executivului crede ca motiunea de cenzura nu va trece la vot. "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea…

- Liderul PSD Argeș Șerban Valeca a declarat ca Opoziția ar trebui sa inițieze mai intai moțiunea de cenzura inainte ca noua structura a Guvernului sa fie votata in Parlament, pentru a "a nu se mai scunde dupa deget".Intrebat daca ar trebui amanat votul de incredere pentru Guvern in Parlament,…