- Președintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca liderii partidelor de opoziție au stabilit ca textul moțiunii de cenzura pentru demiterea Guvernului Dancila sa fie depus in Parlament miercuri, 12 decembrie.„Astazi (luni - nr.r) s-a stabilit un calendar pentru depunerea moțiunii de cenzura.…

- Lideri opozitiei au decis luni, 10 decembrie, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila sa fie depusa in Parlament mierucuri, 12 decembrie.Motiunea va fi semnata de PNL, USR, PMP si Pro Romania. Stire in curs de actualizare.

- Raluca Turcan a declarat, luni, la Parlament, ca in ședința Biroul Executiv al PNL de marți va fi decis calendarul moțiunii de cenzura impotriva Cabinetului Dancila, precizand ca moțiunea va fi depusa in aceasta saptamana.„Maine (marți - n.r.) vom anunța anunța exact momentul și calendarul…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, duminica seara, ca o motiune de cenzura "nu are nicio sansa" sa treaca prin Parlament in acest moment, deoarece opozitiei ii lipsesc cel putin...

- Parlamentarilor PNL li s-a spus luni, in ședința conducerii partidului, sa nu plece din București intre 5 și 20 decembrie, avand in vedere ca in jurul datei de 10 decembrie se va depune moțiunea de cenzura la adresa guvernului Dancila, au precizat surse politice pentru Hotnews.ro.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, le-a cerut liberalilor din Parlament sa nu plece in concediu in perioada 5-20 decembrie, solicitarea fiind facuta pentru depunerea si votarea motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila, au precizat surse politice pentru „Adevarul“.

- PNL va introduce o motiune de cenzura in Parlament dupa data de 1 decembrie, a precizat la Iasi, intr-o conferinta de presa, presedintele partidului, Ludovic Orban. El a spus ca in momentul de fata, le lipsesc 67 de voturi si sunt initiate negocieri cu reprezentanti ai PSD si ALDE pentru a avea sufragiile…

- Dupa informatiile din acest weekend cu privire la existenta unei valize cu documente compromitatoare la adresa lui Liviu Dragnea, liderii opozitiei l-au ironizat pe seful PSD, aducand in Parlament, intr-un geamantan, textul motiunii de cenzura...