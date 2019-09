Stiri pe aceeasi tema

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…

- Victor Ponta a spus la doua moțiuni de cenzura precedente ca voteaza doar daca știe care e pasul urmator, ceea ce e logic. Nu sari in gol, lasand țara fara Guvern, sa mergi doua-trei luni pe varianta interimatului. Prin urmare, era logic sa fie facut mai intai un acord politic intre forțele care…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Mihai Fifor, a declarat luni ca parlamentarii social democrati "si-au aratat sustinerea pentru Guvern" si au votat pentru ramanerea la guvernare. "Am avut la inceputul saptamanii reuniunea grupurilor parlamentare, a participat si Viorica Dancila. Colegii mei senatori si…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi citita miercuri, de la ora 15,00, in Parlament, urmand ca dezbaterea acesteia sa aiba loc marti, 18 iunie, a anuntat presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu.Codrin Ștefanescu, reacție-fulger la moțiunea de cenzura: Textul este conceput…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului ar putea fi depusa miercuri la Parlament. El a precizat ca negocierile pentru sustinerea motiunii de cenzura continua, conform agerpres.ro. „PNL este consecvent in demersul constitutional pe care l-a demarat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului ar putea fi depusa miercuri la Parlament. "PNL este consecvent in demersul constitutional pe care l-a demarat de a initia motiunea de cenzura, cu obiectivul de a pune punct acestei guvernari. (...) Am evaluat stadiul…

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…

- PNL va veni cu un Guvern de maximum 15 ministere, a anunțat, luni, președintele PNL, Ludovic Orban. El a afirmat ca sistemul administrativ guvernamental actual este ineficient, potrivit Mediafax. „Nu putem guverna, ca liberali, cu 28 de ministri, cu 100 si aproape 60 de agentii, oficii, autoritati,…