Moțiunea de cenzură. Marius Budăi: Nu toţi cei care au semnat o vor vota El a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta la Botosani, ca "numarul de semnaturi nu va fi egal cu numarul de voturi", precizand ca "nu toti cei care au semnat motiunea o vor vota". "La acest moment va pot spune ca soarta motiunii de cenzura este una defavorabila colegilor din opozitie, pentru ca numarul de semnaturi nu va fi egal cu numarul de voturi si nu a fost niciodata. Din contra, au fost mai putine voturi decat semnaturi. Suntem intr-o lupta politica, suntem in interiorul Constitutiei. O motiune de cenzura este un demers constitutional, iar politica inseamna negociere.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca ar fi mult mai bine pentru Romania ca Guvernul actual sa isi continue mandatul pana la capat si sa raspunda in fata alegatorilor la alegerile de an...

- Presedintele Senatului, Teodor Melescanu, considera ca ar fi mult mai bine pentru Romania ca Guvernul actual sa isi continue mandatul pana la capat si sa raspunda in fata alegatorilor la alegerile de an...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri ca in urma negocierilor, liberalii conteaza pe un numar suplimentar de sapte voturi fata de cei 237 de semnatari ai motiunii de cenzura. "In...

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat, miercuri, ca PSD are ''un as in maneca'' la motiunea de cenzura, sustinand ca demersul Opozitiei nu va avea succes. "Cum o sa ne strangem bagajele? Noi avem treaba de facut. Emotii ai tot timpul si cand esti la putere si cand esti in opozitie. Sambata se…

- Motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca n-au voturi ca sa treaca, a declarat, luni, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres."Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul…

- Motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca n-au voturi ca sa treaca, a declarat, luni, la TVR 1, ministrul Agriculturii, Petre Daea. "Motiunea de cenzura nu trece pentru ca n-are cum sa treaca. N-au voturi ca sa treaca motiunea. Daca le au, treaba lor. Vom vedea in momentul in care pun bilele respective.…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri, la Parlament, ca au semnat pentru motiunea de cenzura 237 de parlamentari, cu 4 mai multi decat numarul necesar de voturi pentru demiterea Guvernului. Orban a adaugat ca aceasta motiune de cenzura este „decisiva” si ca are siguranta ca toti cei 237 vor…

- "Motiunea de cenzura cu siguranta va fi depusa in aceasta sesiune, bineinteles, in momentul in care avem cele 233 de semnaturi necesare pentru aprobarea acestei motiuni. Au fost negocieri cu absolut toate partidele politice din opozitie, inclusiv cu ADLE, Pro Romania, USR a fost de acord, de asemenea,…