- Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura si ca are incredere in colegii din PSD si ALDE. Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul motiunii de cenzura.

- Premierul a afirmat ca nu va discuta cu Calin Popescu Tariceanu inainte de votul moțiunii de cenzura „Nu am nicio emoție, am incredere in colegii mei, am incredere in partenerii de alianța", a declarat Viorica Dancila. Intrebat daca va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE,…

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, considera ca este și in interesul parlamentarilor PSD și ALDE sa voteze alaturi de opoziție moțiunea de cenzura impotriva Guvernului pentru ca, macar in acest fel, ”sa incerce sa indrepte raul pe care l-au facut girand o guvernare opaca și care a fost condusa…

- Opozitia a depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. „Motiunea de azi e urmarea motiunii populare pe care romanii au dat-o prin votul covarsitor de la referendum si de la...

- Partidul Național Liberal a depus, miercuri, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului, la Secretariatul general al Camerei Deputaților. Viorica Dancila susține ca parlamentarii PSD vor asigura cvormulu,...

- Partidele din Opozitie au depus, miercuri, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liberalii si reprezentantii celorlalte partide anti-PSD critica guvernarea pentru OUG-urile controversare, blocarea votului celor din diaspora, dar si situatia din Valea Uzului.

- Motiunea de cenzura se va depune cdel mai probabil miercuri, in Parlament. Senatoarea Alina Gorghiu a declarat, marti, ca inca se poarta discutii cu toate grupurile din Opozitie, iar acest demers va fi facut pentru ca este un drept constitutional. In timp ce PNL si USR finalizeaza textul motiunii de…

- Opozitia depune marti motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila. Negocierile sunt pe ultima suta de metri, iar Ludovic Orban sustine ca mai are nevoie de doar 30 de voturi ca sa treaca motiunea de cenzura.