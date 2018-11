Moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Dăncilă, anunțată. Când face Opozița pasul „Moțiunea de cenzura va fi depusa in jurul datei de 10 decembrie și va fi dezbatuta saptamana urmatoare. Speram ca acesta moțiune de cenzura sa treaca, sa aiba succes și sa vedem un nou guvern remaniat, pentru ca nu a fost un guvern remaniat acest guvern Dancila. Avem nevoie de 50- 60 de voturi, vreo 50 sunt care mai trebuiesc atrase, cel puțin in teorie, de la PSD. Ca urmare a tensiunilor care au aparut in ultima perioada de timp in PSD cred ca este posibil ca acesta moțiune de cenzura este posibil sa treaca”, a declarat deputatul PNL, Ioan Cupșa. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

