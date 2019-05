Moţiunea de cenzură. Ciolacu: Suntem pregătiţi! Avem o majoritate confortabilă împreună cu ALDE 'Tinand cont de votul cu care am fost eu ales, zic ca suntem destul de pregatiti. Sper ca nu e nicio problema. (...) Noi avem o majoritate confortabila, iar motiunea de cenzura, dupa cum bine stiu, este votata de catre ambele camere. Matematica arata ca alianta PSD cu ALDE, la Camera si Senat, avem majoritate. (...) Da, si fara UDMR, oricum UDMR nu a votat vreodata la motiunile de cenzura. Nu cred ca este o problema si daca se sucesc spre Opozitie', a afirmat Ciolacu, intr-o interventie telefonica la postul Romania TV. Intrebat daca va rezista coalitia majoritara si in cazul unor noi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

