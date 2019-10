Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Parlament, ca nu are emotii cu privire la motiunea de cenzura si a spus ca oamenii din teritoriu nu i-ar ierta pe cei din PSD care ar vota in favoarea motiunii. ”Nu, nu am emotii. Motiunea nu va trece”,a declarat premierul. MOTIUNEA DE CENZURA…

- Moțiunea de cenzura. Cea de a saptea motiune de cenzura din actuala legislatura si a patra impotriva Cabinetului Dancila este dezbatuta joi in plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevazut in conditiile in care negocierile se desfasoara pana in ultimul moment, iar liderii PSD spun ferm ca…

- "Exista un numar de parlamentari care nu sunt in grupul PSD, dar nici nu au semnat moțiunea. De ce? Pentru ca nu au vazut o alternativa din partea opoziției. Mai este un alt grup de deputați și senatori care au semnat moțiunea sperand ca partidele din opoziție vor pune ceva serios pe masa.…

- Cea de a saptea motiune de cenzura din actuala legislatura si a patra impotriva Cabinetului Dancila este dezbatuta joi in plenul Camerelor reunite, finalul fiind greu de prevazut in conditiile in care negocierile se desfasoara pana in ultimul moment. Secretarul general al PSD Mihai Fifor susține…

- Senatorul PNL de Timis, Alina Gorghiu, a lansat, vineri, un apel la parlamentarii care au semnat motiunea de cenzura la adresa Cabinetului Dancila "sa nu cedeze presiunilor si promisiunilor PSD", specifice unui guvern care "isi traieste ultimele zile". "Fac apel la toti colegii mei parlamentari ai…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu face apel la colegii din Opozitie sa sustina motiunea de cenzura. ”Nu mai e timp nici de balet, nu mai este timp nici de punctat electoral pe la colturi, motiunea de cenzura trebuie votata”, a declarat, la RFI, Gorghiu.Citește și: Miron Mitrea explica ce rol joaca…