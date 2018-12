Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția parlamentara formata din PNL, USR și PMP a depus moțiunea de cenzura cu titlul: „Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rusinea Romaniei!” Conținutul integral al moțiunii poate fi citit AICI Potrivit Constitutiei, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna,…

- PNL, USR si PMP afirma, in motiunea de cenzura intitulata "Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rusinea Romaniei!", ca programul de guvernare ar trebui sa se numeasca "Programul de Guvernare dupa anul 2021 ...",toate angajmentele fiind amanate dupa aceasta data, ca remanierile au aratat ca pentru un…

- ”Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi”, se arata in textul motiunii de cenzura a Opozitiei, document intitulat ”Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila, rusinea Romaniei!”, semnat de 163 de parlamentari. „Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta…

- "Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opozitiei, ci o urgenta nationala! Grupul infractional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea Romaniei, a slabit statul, ca sa si-l supuna, intr-un moment in care avem nevoie…

- ''Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi'', se arata in textul motiunii de cenzura a Opozitiei, document intitulat ''Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei!'', semnat de 163 de parlamentari. "Guvernul marioneta al penalului Liviu…

- Liderul de grup al liberalilor din Camera Deputatilor, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi depusa vineri si se va intitula ”Ajunge! Guvernul Dragnea – Dancila este rusinea Romaniei”. ”Guvernul poate sa cada, totul este o chestiune de vointa politica”,…

- "Motiunea de cenzura este cel mai important instrument pe care partidele de opozitie il au la indemina pentru a sanctiona un Guvern. Anuntam aceasta motiune si o vom inregistra, astfel incat sa dejucaam un nou plan abuziv pe care PSD si ALE il au de a arunca in derzoriu aceasta motiune, de a comasa…

- In acest moment nu exista majoritatea necesara pentru a trece o moțiune de cenzura, cu sau fara voturile UDMR, a declarat, miercuri, președintele Uniunii, Kelemen Hunor. In plus, el le-a reproșat liberalilor ca nu exista nicio propunere de premier, niciun program de guvernare, practic nicio alternativa.