- Haosul in care Klaus Iohannis arunca azi țara, lasand-o fara viziune și program de guvernare, fara guvern stabil, fara buget rectificat, in prag de iarna și in pline alegeri prezidențiale va avea efecte devastatoare pentru economie și pentru imaginea Romaniei in plan extern. Aceasta zi de joi va ramane…

- Președintele Klaus Iohannis a avut prima reacție dupa ce moțiunea de cenzura a trecut cu 238 de voturi "pentru". Iohannis a declarat ca susține alegerile anticipate și crede ca sunt cea mai buna soluție pentru Romania, in acest moment.

- Viorica Dancila îi cheama miercuri pe deputații și senatorii social-democrați ,la Vila Lac, începând cu ora 17.30. Întâlnirea are loc în contextul în care se poarta ultimele negocieri și se fac ultimele calcule înaintea moțiunii de cenzura. Surse social…

- Daca moțiunea de cenzura pica, liberalii mizeaza pe crearea unei mari emoții la prezidențiale:Planul PNL, spun surse din partid, este sa provoace o noua prezența-record la alegerile prezidențiale. Liberalii vor spune ca Romania se afla pe marginea prapastiei economice si ca doar un vot masiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, ca dupa ce motiunea de cenzura este adoptata de Parlament trebuie un guvern de tranzitie care sa pregateasca alegerile si bugetul pe anul viitor, el subliniind ca asteapta implicare maximala, totala, eficienta, de buna credinta din partea Partidului National…

- Premierul Viorica Dancila a reafirmat marti ca motiunea de cenzura nu va fi adoptata de Parlament si a subliniat ca acei parlamentari social-democrati care vor vota ‘pentru’ inseamna ca tradeaza PSD. ‘Reafirm ceea ce am spus si ieri: motiunea nu va trece, dar bineinteles ca acest lucru este efortul…

- Social-democratii au mai pierdut un deputat. Mihaita Gaina a anuntat Biroul permanent al Camerei Deputatilor ca paraseste partidul si grupul parlamentar PSD. Mihaita Gaina precizeaza ca va activa in Parlament ca deputat neafiliat. Surse parlamentare precizeaza ca acesta ar putea sa treaca la partidul…