Moțiunea de cenzură a trecut. Mircea Diaconu: Nu mi se pare un lucru tragic „Imaginandu-mi ca aș fi un factor activ in toata povestea asta care se deruleaza, ar trebui nici sa nu vad. Pana azi cand a cazut Guvernul in Parlament. Sunt și eu la zi, știu ce s-a petrecut, insa asta se regleaza in spațiul parlamentar, politic. Problema mea e una singura, președintele nu poate fi factor activ in zona asta. Faptul ca domnul Iohannis a cerut, a facut o ținta din asta, impingand cumva la o caruța care nu e a lui, dupa parerea mea cel puțin, mie mi se pare un abuz, o trecere peste frontiera de competența a sa. Nu are ce s- caute in pareta ceea", a declarat Mircea Diaconu, la… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

