Volei masculin: Programul Cupei Explorari 2019

La editia din acest an a Cupei Explorari vor participa RC Kecskemet (Ungaria), Unirea Dej si Stiinta Explorari. Din cauza faptului ca sala polivalenta este ocupata in aceasta perioada cu o manifestare extrasportiva, competitia se va desfasura in sala de sport a Scolii Gimnaziale “Dimitrie Cantemir” din Baia… [citeste mai departe]