Moțiunea anti-Meleșcanu a fost depusă în Senat Opoziția a depus, luni, la Senat, o moțiune simpla prin care cere demiterea din funcție a ministrului de Externe, Teodor Meleșcanu, pentru organizarea alegerilor europarlamentare și referendumului pe justiție de pe 26 mai. „USR PNL PMP au strans semnaturi pentru a depune o motiune simpla intitulata "26 mai va cere demisia, domnule Melescanu". In consecinta, va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea declansarii procedurilor legale pentru dezbaterea acestei motiuni ", a declarat liderul senatorilor USR, Adrian Wiener, in plen. Atat partidele de opoziție, cat și președintele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, va fi dezbatuta pe 11 iunie in plenul Senatului, de la ora 16,00, a anuntat luni in plen presedintele de sedinta, senatorul Doina Federovici, anunța AGERPRES."USR, PNL si PMP au strans semnaturi pentru a depune o motiune simpla…

- "USR, PNL si PMP au strans semnaturi pentru a depune o motiune simpla intitulata '26 mai va cere demisia, domnule Melescanu'. In consecinta, va rugam sa dispuneti masurile necesare in vederea declansarii procedurilor legale pentru dezbaterea acestei motiuni", a anuntat liderul grupului USR din Senat,…

- Motiunea simpla impotriva ministrului de Externe, Teodor Melescanu, va fi dezbatuta pe 11 iunie in plenul Senatului, de la ora 16,00, a anuntat luni in plen presedintele de sedinta, senatorul Doina Federovici. "USR, PNL si PMP au strans semnaturi pentru a depune o motiune simpla intitulata '26 mai…

- PNL a depus, miercuri, la Camera Deputatilor, o motiune simpla pe Energie, a anuntat in plen deputatul Virgil Popescu. "Grupul PNL anunta depunerea motiunii simple contra ministrului Energiei, Anton Anton, - 'SOS sectorul energetic - PSD si ALDE duc Romania in bezna'. Motiunea…

- Motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, va fi dezbatuta luni de plenul Camerei Deputatilor si va primi votul final miercuri, scrie Agerpres. Decizia a fost luata miercuri in sedinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor. Deputatul liberal Lucian Bode a anuntat,…

- Deputatii dezbat, luni, motiunea simpla pe Transporturi, initiata de PNL si PMP, si intitulata "Mandatul ministrului Cuc cu numarul 3 este unul de nota 3". Votul se va da in sedinta de miercuri. Opozitia a anuntat miercurea trecuta, in plen, depunerea motiunii simple "Mandatul ministrului Cuc cu numarul…

- PNL si USR depun miercuri la Senat motiunea simpla intitulata "Justitia, victima sigura in mainile lui Toader", prin care i se cere lui Tudorel Toader "sa faca pasul in afara acestui minister", a anuntat senatorul liberal Alina Gorghiu. "Am reusit sa strangem semnaturi pentru motiunea simpla…

- Motiunea simpla initiata de USR, PNL si PMP la adresa ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, ajunge astazi in plenul Camerei Deputatilor pentru dezbateri. Cei 103 parlamentari PNL, USR si PMP, semnatari ai documentului, solicita abrogarea Ordonantei de Urgenta 114. Opozitia afirma ca prin masurile…