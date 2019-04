Moțiune Toader, amânată. Manda, motiv decizie: Asta este poziția PSD "A fost o propunere la Comitetul liderilor pe care a formulat-o viceliderul PSD. Eu va pot spune doar ca in cadrul grupului PSD sunt pareri pro si contra fata de votul motiunii", a spus Claudiu Manda. "In regulament, spune ca motiunea trebuie sa fie dezbatuta in maxim 6 zile. Au trecut cele sase zile. Plenul Senatului a amanat si saptamana trecuta. Puteam sa dezbatem saptamana aceasta sau putem sa stabilim o alta zi. Nu scrie in regulament care sunt motivele pentru care se poate cere sau nu amanare. Nefiind un motiv anume sau lipsa unui motiv, eu v-am spus care este poziția PSD și de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

