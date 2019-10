Moţiune. Sorina Pintea: Am convingerea că nu va trece "Eu cred ca nu va trece, dar vom vedea. Eu cred ca in Parlament sunt oameni responsabili care isi dau seama ca o motiune de cenzura trecuta poate bulversa foarte mult ceea ce se intampla din punct de vedere politic si economic in Romania. Asa ca am convingerea ca nu va trece aceasta motiune si vom continua sa muncim conform programului pe care il avem in continuare", a spus Pintea.



Ea a afirmat la rectificarea bugetara nu se vor lua bani de la Sanatate, ci se vor da. "La Sanatate se dau bani (n.r. la rectificare bugetara) si cred ca asta demonstreaza foarte clar ce reprezinta sanatatea…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

