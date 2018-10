Liberalii il acuza pe Tudorel Toader, in 20 de puncte, ca prin comportamentul sau a "abandonat Justitia in mana infractorilor" si "a trimis Romania in trecut, in perioada Nastase-Stanoiu, in care dosarele se rezolvau in sedinte de partid".

"Pentru acest motiv ar fi trebuit sa va dati demult demisia! Nu e tarziu nici acum! (...) V-ati facut de ocara in fata studentilor, in fata colegilor dumneavoastra de catedra pe care nu ii puteti pacali sau manipula, v-ati facut de ras in fata intregii tari, mai putin a lui Liviu Dragnea & Co. Dumneavoastra sunteti cel care aduce deservicii grave…