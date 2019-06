Moţiune simplă împotriva lui Teodor Meleșcanu Aceasta a fost depusa pe 3 iunie in plen. 'Ce s-a intamplat, in 26 mai, la sectiile de votare din diaspora a fost picatura care a umplut paharul. Nu mai putem tolera proasta gestionare a MAE, a acestui minister-far responsabil de dezvoltarea relatiilor bilaterale si multilaterale si de imaginea Romaniei, acest minister care sufera cumplit din cauza domnului Melescanu. (...) Ati esuat lamentabil si irevocabil in fata cetatenilor acestui stat in a le asigura dreptul fundamental de vot pe 26 mai. Va cerem formal si explicit sa va dati demisia, domnule Melescanu! (...) Orice farama de incredere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

