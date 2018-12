Stiri pe aceeasi tema

- "Guvernul marioneta al penalului Liviu Dragnea trebuie sa plece azi! Aceasta nu este o cerere a Opozitiei, ci o urgenta nationala! Grupul infractional organizat, condus de Liviu Dragnea, care s-a instalat la conducerea Romaniei, a slabit statul, ca sa si-l supuna, intr-un moment in care avem nevoie…

- Partidul National Liberal va depune, alaturi de celelalte formatiuni din Opozitie, pana la sfarsitul acestei saptamani, motiune de cenzura impotriva Guvernului Dancila, a declarat marti presedintele PNL, Ludovic Orban. "PNL considera ca Guvernul Dancila este cel mai prost guvern din istoria Romaniei…

- Deputatul PNL de Alba, Florin Roman a transmis intr-un comunicat ca prin așa-zisa „revoluție fiscala”, „PSDragnea a furat 10 miliarde de euro de la primariile și consiliile județene din Romania, inclusiv de la administrațiile publice ale PSD”. „Liviu Dragnea a promis la intalnirile cu primarii de comune,…

- Premierul Viorica Dancila vine, miercuri, incepand cu ora 10,00, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile de la „Ora prim-ministrului”. Premierul a fost convocat la solicitarea grupului parlamentar PNL, iar tema este „Angajamentul Guvernului Dancila privind respectarea recomandarilor Comisiei de…

- Maria Vasii, avocata lui Liviu Dragnea, a comentat marți, la Antena3, situația actuala a Romaniei, in contextul in care se așteapta raportul MCV, spunand ca „toți cei din sistemul judiciar ar trebui sa isi puna capul sub cenusa, sa isi asume aceasta rusine pe care Romania trebuie sa o poarte”.„Asistam…

- Vicepresedintele PNL Florin Roman precizeaza ca, potrivit raspunsului pe care l-a primit la o interpelare, numai in primele 9 luni ale acestui an, Guvernul a indatorat Romania cu 9,8 miliarde de euro, scrie News.ro.”In ultimii doi ani, guvernul de stanga PSD-ALDE a imprumutat Romania cu 20…

- Liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. Liderul partidului, Ludovic Orban a declarat ca in acet moment, Romania se afla la un moment de cotitura. „Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, din partea Biroului Executiv…

- Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, scrie Agerpres."PNL, in situatia grava in care a ajuns justitia din Romania, a decis sa initieze o motiune simpla impotriva ministrului…